Une sinistre pyramide communiste revisitée en espace high-tech coloré

L’ancien musée dédié à la gloire du dictateur albanais Enver Hoxha a été entièrement repensé par des architectes néerlandais pour devenir un espace de culture et de travail.

Cette étonnante pyramide pourrait bien devenir le nouveau bâtiment emblématique de la capitale albanaise, Tirana. Construit en 1988 comme un musée dédié à la gloire du dictateur communiste Enver Hoxha , ce curieux bâtiment a déjà connu plusieurs vies: tour à tour centre de conférence, base de l’Otan (durant la guerre du Kosovo en 1999), boite de nuit avant d’être laissé à l’abandon et livré aux squatteurs. C’est finalement le cabinet international d’architectes MVRDV basé à Rotterdam qui a pris en main la refonte totale de ce monument tout de béton. La population locale avait en effet souhaité conserver ce bâtiment et les autorités ont entériné le projet de transformation en 2017.

Au terme d’une cure de jouvence à 22 millions d’euros, ce lieu sinistre laissé à l’abandon se réveille telle une sculpture pop ouverte sur un nouveau parc. La structure de béton a été conservée mais percée de nouvelles baies vitrées, recouverte de nouveaux escaliers et agrémentée de nouveaux bâtiments parsemés tout autour. L’endroit a vocation à devenir un pôle tourné vers les nouvelles technologies. On y trouvera des bureaux de start-up, des incubateurs mais aussi des ateliers, des studios et des cafés. Ouverte à la population locale comme aux touristes, la pyramide accueillera également des festivals ainsi que des formations gratuites aux nouvelles technologies pour la jeunesse locale.

Lutter contre la fuite des cerveaux

Inaugurée officiellement le 16 octobre, à l’occasion d’un sommet européen, cette pyramide multicolore a déjà été adoptée par les habitants comme les vacanciers. À la manière de l’ opéra d’Oslo qui attire des centaines de milliers de visiteurs sur son toit, le sommet de la pyramide est déjà un lieu très couru. Il est vrai que l’attachement de la population à cette pyramide vient aussi du fait qu’elle y voit un symbole de sa victoire sur un régime honni. Après la mort du dictateur, la jeunesse albanaise aimait déjà se retrouver autour de cette structure en ruine, n’hésitant pas à s’aventurer sur le toit dont l’accès était alors dangereux.

Désormais, on y grimpe grâce à des escaliers en pente douce et même via un ascenseur menant au sommet. Quant aux «boîtes» multicolores disséminées autour de la pyramide, elles abriteront pour la moitié d’entre elles l’établissement d’enseignement à but non lucratif TUMO Tirana . Il y proposera un enseignement parascolaire gratuit aux jeunes de 12 à 18 ans autour de la maîtrise de différents logiciels, de la robotique, de l’animation, de la musique et du cinéma. Fondée en Arménie en 2011 et répandue depuis dans toute l’Europe, TUMO se veut un outil contre la fuite des cerveaux qui peut menacer l’économie de pays tels que l’Albanie.