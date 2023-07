Une première crèche rejoint le patrimoine de la SCPI LF Avenir Santé (La Française REM)

Fin 2021, la société de gestion La Française REM a lancé un nouveau fonds immobilier non coté spécialisé dans le secteur médico-social en centre-ville : la SCPI LF Avenir Santé qui rejoint le club très fermé des fonds spécialisés sur l’immobilier de santé et d’éducation. Le positionnement original de cette jeune SCPI a permis à La Française REM de collecter plus de 130 millions d'euros sur ce véhicule en dix-huit mois.

Au terme de son premier exercice complet (2022), le taux de distribution de LF Avenir Santé s’est élevé à 4,72% et la société de gestion prévoit un rendement de 4,40% pour 2023 en raison d’un moindre recours à l’effet de levier. La collecte nette du 1er trimestre 2023 (26,3 millions d'euros) permet à LF Avenir Santé de poursuivre un rythme soutenu d’acquisitions immobilières : après un pôle de santé en première couronne parisienne signé en VEFA, la SCPI spécialisée annonce l’acquisition de sa première crèche, située à Paris (14ème).

Un pôle de santé acquis en VEFA au 1er trimestre 2023

Au cours du 1er trimestre 2023, la SCPI LF Avenir Santé a bénéficié d’une collecte nette de 26,3 millions d'euros, après 22,4 millions d'euros au 4ème trimestre 2022. Ce flux dynamique de capitaux permet à la société de gestion d’enchaîner les acquisitions :

Au 4ème trimestre 2022, un investissement de 7 millions d'euros a ainsi été réalisé sur l’OPPCI LF Résidences Seniors, dont le patrimoine est composé de 14 résidences gérées et résidences séniors situées principalement en zones urbaines françaises.

Sur la même période, une maison de repos située à Anvers (Belgique) a été signée pour 30,9 millions d'euros, acte en main.

Au 1er trimestre 2023, c’est une opération en VEFA à Saint-Ouen (93) qui a été annoncée pour 12,7 millions d'euros : un futur pôle de santé livrable fin 2025.

D’autre part, dans son dernier bulletin trimestriel d'information, La Française REM explique avoir pris livraison d’une résidence senior acquise en VEFA à Châlons-en-Champagne (51) et intégralement louée à Domitys sur une durée de 20 ans.

Néanmoins, la société de gestion explique que le rythme des acquisitions a été freiné par la hausse des taux qui s’est concrétisée depuis l’été 2022 , rendant le recours à l’effet de levier beaucoup plus onéreux. Dans ce nouveau contexte de taux de marché, La Française REM a préféré revoir son objectif de taux de distribution pour 2023 à 4,40% , contre 4,72% net de fiscalité distribué en 2022.

Un premier investissement dans une crèche pour la SCPI LF Avenir Santé

A la fin du 2ème trimestre 2023, La Française REM annonce avoir acquis , pour le compte de sa SCPI LF Avenir Santé, une crèche avec jardins située au 26 rue de la Tombe-Issoire , à Paris (14e). L’opération s’est faite auprès du promoteur parisien Soferim. C’est le premier actif de ce type à rejoindre le portefeuille de la SCPI, qui était jusqu’à présent essentiellement investi en résidences seniors et en centres de santé.

Cette crèche est située au rez-de-chaussée d’un immeuble résidentiel de 105 logements livré en 2018 par le promoteur. Ce local dédié à la petite enfance loué à Babilou propose une surface totale proche de 390 m² sur 2 niveaux (rez-de-jardin et sous-sol) et offre la possibilité d’utiliser à titre privatif deux espaces verts extérieurs de plus de 170 m².

« Ce premier investissement en crèche de la SCPI LF Avenir Santé remplit plusieurs critères du pilier social du label ISR dans lequel s’inscrit ce fonds avec notamment sa mission d’intérêt général qui vient combler un manque d’infrastructures adaptées », analyse Jérôme Valade, responsable de l’immobilier de santé au sein de La Française REM.

Plus d'informations sur LF Avenir Santé Retrouvez cet article sur Primaliance.com