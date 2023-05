Une première acquisition en Italie à 26 millions d'euros pour la SCPI Activimmo

Après avoir développé le thème de l’Espagne en 2022 (5 actifs espagnols en portefeuille pour 7% de la valeur totale à fin 2022), la SCPI Activimmo gérée par Alderan a annoncé fin mars avoir finalisé sa première acquisition en Italie, pour un montant de 26 millions d'euros, hors droits. Il s’agit de l’une des 17 opérations qui avaient été annoncées en janvier dans le dernier bulletin trimestriel d’information de la SCPI Activimmo, qui étaient soit sous exclusivité, soit sous promesse pour un montant global de 289 millions d'euros, hors droits, ventilées sur la France, l’Espagne et l’Italie.

Un entrepôt logistique de 42.000 m² entre Gênes et Milan

La 1ère acquisition italienne de la SCPI Activimmo, finalisée le 27 mars 2023 pour un montant hors droits de 26 millions d'euros, est un entrepôt logistique de classe A de 42.000 m² situé entre Gênes et Milan , à proximité des principaux axes autoroutiers de cette région.

Il a été acquis dans le cadre d’un contrat de « sale and lease back » avec un bail courant sur une WALB (Weighted Average Lease Break) de 6 ans auprès d’un vendeur dont l’identité n’a pas été dévoilée, mais qui est un « acteur important de la logistique tant au niveau national qu’international ». Selon Alderan, « le volume locatif et l’emprise foncière importante de cet actif en font une opportunité rare et intéressante sur le marché italien , contraint par le relief de son territoire. Édifié sur un terrain de 157.000 m², il offre une possibilité d’extension de plus de 20.000 m² supplémentaires, ce qui représente un potentiel de création de valeur. »

Un actif « best in progress » avec une note cible de 60/100

Dans le cadre de sa labellisation ISR obtenue en décembre 2021, la SCPI Activimmo procède à la notation ESG de chaque actif de son portefeuille. La démarche retenue par Alderan est celle d’un progrès continu de la qualité environnementale des actifs, permettant en particulier de réduire progressivement leur empreinte carbone. Selon la société de gestion, cet axe est important pour l’immobilier tertiaire étant donné le faible taux de renouvellement du parc.

L’entrepôt de classe A acquis récemment en Italie par Activimmo obtient au départ une note ESG de 34,5/100 , dans la moyenne des acquisitions réalisées au cours des derniers trimestres. Elle est catégorisé comme actif « best in progress » dans le portefeuille de la SCPI.

Alderan s’est fixé pour objectif d’ améliorer cette note avec une valeur cible de 60/100 .