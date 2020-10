Une pièce «télétravail» gratuite pour agrandir votre maison

Le constructeur Geoxia a adapté une de ses offres à l'afflux de demandes pour une pièce en plus en proposant un espace dédié au télétravail..

Pendant le confinement, beaucoup de ménages ont pâti de ne pas avoir, chez eux, une pièce adaptée pour télétravailler. Pour y remédier, certains se sont mis en quête de logements plus grands et notamment de maisons avec jardin. Mais ce n'est pas toujours évident de trouver la maison idéale pour vaquer à ses occupations professionnelles.

Un constructeur, Geoxia, (plus de 450.000 maisons construites ou rénovées) a eu l'idée d'adapter une de ses offres face à l'afflux de demandes pour des maisons individuelles. «En juin, la demande de projets a été multipliée par deux par rapport à l'année dernière alors que nous avions réduit nos investissements publicitaires», explique Arnaud Viallaneix, directeur du développement du groupe Geoxia.

Depuis la fin du confinement, l'une de ses 5 marques, Maison Familiale, met ainsi en avant dans son offre «m² offerts», couramment proposée par les professionnels, la possibilité d'obtenir une pièce dédiée gratuitement. Un espace d'une dizaine de m² où les propriétaires peuvent installer un bureau, un canapé et leurs équipements Internet. Bref, télétravailler en toute tranquillité. Mais pas forcément aller vivre loin des grandes métropoles. «La demande s'oriente plutôt vers le périurbain que vers le rural, souligne Arnaud Viallaneix. Nous orientons donc nos recherches vers des terrains qui ne sont pas trop éloignées des infrastructures et de la ville principale.» C'est ainsi que récemment un couple a acquis une maison à 5 kilomètres de Caen avait prévu d'acheter une maison de 120 m². Le projet est passé à 130 m², ce qui a permis de construire une pièce supplémentaire, dédiée au télétravail.

Tous les ménages n'ont pas la chance de pouvoir bénéficier de ces offres avantageuses. Avec l'exigence accrue des banques, les populations modestes ont de plus en plus de mal à accéder au crédit et donc à financer l'achat d'un logement. «Dans ce contexte, nous sommes obligés de monter en gamme, souligne Arnaud Viallaneix. L'idée est de passer d'une surface moyenne de 90 m² à 110/130 m², avec trois/quatre chambres».

L'offre «m² offerts» profite donc exclusivement à des ménages qui gagnent entre 4500 et 5000 euros par mois. Quant à l'offre «équipements offerts (chauffage, cuisine équipée...)» commercialisée par Maison Phénix, elle touche de moins en moins de clients modestes, pourtant son cœur de cible. Les maisons d'architecte de 110 à 130 m² sont en train, petit à petit, de remplacer les maisons rurales de plain-pied de 90 m². «Le panier moyen augmentant, l'objectif est d'attirer une clientèle capable de se financer sans PTZ et surtout disposant d'un apport élevé», précise Arnaud Viallaneix.

Conséquence: la part des ventes de maisons à moins de 100.000 euros est passée de 50% en 2016 à 25% en 2020 pour Maison Phénix et est inexistante pour Maison Familiale qui vise, elle, les clients haut de gamme. «Le segment de la primo accession sociale est en train de disparaître», lâche le directeur du développement de Geoxia. Une nouvelle preuve que le marché immobilier est à deux vitesses.