La Compagnie des Alpes a signé un accord entre Travelski, filiale du groupe, et la compagnie ferroviaire Eurostar, pour lancer une ligne ferroviaire privée reliant Londres à douze stations de ski des Alpes françaises. La ligne interrompue en 2020 va donc reprendre du service, et permettre à la clientèle britannique de Travelski de retrouver le plaisir de skier sur les pistes de la vallée de la Tarentaise.

Une nouvelle liaison ferroviaire entre Londres et les Alpes /iStock-elisalocci

Un partenariat tripartite pour relier la Grande-Bretagne à la Savoie

Confirmer sa pole position en Savoie et développer une offre vertueuse

Depuis fin 2020, le "ski train" qui permettait aux amateurs de ski britanniques de rejoindre les pistes savoyardes est à l'arrêt. Cette décision de fermeture, liée aux difficultés financières d'Eurostar et justifiée en partie par la crise sanitaire, n'avait pas manqué de susciter des réactions parmi les élus locaux, les professionnels du tourisme et la population. Un contrat a finalement été signé avec Eurostar pour relancer ce service ferroviaire, qui transportera, l'hiver prochain, les clients de Travelski entre Londres et les deux gares majeures de Moutiers et de Bourg-Saint-Maurice. Cette offre de transport "porte à porte" sera gérée par Travelski, tour opérateur européen spécialiste des séjours à la montagne et filiale à 100 % de la Compagnie. Elle sera commercialisée sous le nom de "Travelski Express" et accessible uniquement aux clients du site Travelski. Elle proposera dès cet automne un package associant différents services : transport, transfert, hébergement, forfaits de ski. Les bénéfices de ce pack, distribué sur le marché britannique, seront réservés exclusivement aux sites exploités par la Compagnie des Alpes, qui assumera le financement de la location de la ligne pour la saison de ski prochaine.La ligne sera donc de nouveau accessible chaque semaine, sur 18 week-ends, au cours de l'hiver prochain. Un TGV direct quittera Londres-Saint Pancras le vendredi soir et rejoindra les gares de Moutiers et Bourg-Saint-Maurice, pour revenir à Londres les samedis. Des bus, affrétés par la Compagnie, seront chargés d'assurer la liaison entre les gares et les douze stations concernées (La Plagne, Val d'Isère, Flaine, Les Arcs, Tignes, Méribel, Serre-Chevalier Vallée, Les Menuires, Samoëns, Sixt-Fer-à-Cheval, Morillon et Peisey-Vallandry). Par cette offre, la Compagnie des Alpes vise à asseoir son rôle de partenaire historique des sites qu'elle exploite, ainsi qu'à renforcer sa dynamique de croissance et d'investissement à l'international. Fortement impactée par la crise sanitaire, qui a engendré la fermeture de ses activités pendant l'hiver 2020-2021, elle souhaite renaître au plus vite de ses cendres, tout en jouant un rôle positif sur la vitalité économique de ses territoires d'implantation. Le projet de la Compagnie des Alpes "d'investir dans la montagne et de s'investir pour la montagne" se veut innovant et vertueux. Par cette initiative décarbonée, elle souhaite consolider son engagement environnemental en ambitionnant de parvenir, d'ici 2030, au zéro carbone et au zéro déchet non valorisé. Quant au tour opérateur Travelski, dont le marché britannique représentait 20 % de son activité avant la crise sanitaire et le Brexit, il voit dans l'initiative "Travelski Express" un moyen de conquérir de nouveaux clients étrangers pour le marché français, et d'attirer la clientèle convoitée par les concurrents autrichiens.