Cette nouvelle enseigne de distribution française souhaite proposer des prix jusqu’à 5 à 10% moins chers que ses concurrents. Une stratégie rendue possible grâce à la réduction des intermédiaires et l’intégration des fournisseurs au capital de l’enseigne.

Une nouvelle enseigne de hard discount arrive en France-iStock-Atstock Productions

Toujust la nouvelle enseigne de hard discount

Alors que l’inflation bat son plein et que le pouvoir d’achat des Français diminue, les ménages aux revenus les plus modestes pourraient bien souffler un peu grâce à l’arrivée de cette nouvelle enseigne de hard discount. En effet, les supermarchés Toujust ambitionnent de proposer à leurs clients des prix jusqu’à 5 à 10% moins chers que leurs concurrents directs. Fabrice Gerber, le fondateur de Toujust assure au Parisien que les supermarchés proposeront « des produits de qualité au juste prix, moins chers qu’ailleurs ».

Quelle stratégie pour proposer des petits prix ?

Pour réussir à vendre des produits entre 5 à 10% moins chers, Fabrice Gerber explique « avancer sur un pied d’égalité avec ses fournisseurs rassemblés autour d’une centrale d’achat internalisée pour proposer aux consommateurs leurs meilleurs produits au meilleur prix ». Concrètement, les produits distribués seront essentiellement issus des marques des fournisseurs actionnaires de Toujust. Ancien cadre dirigeant dans la distribution (Leclerc), Fabrice Gerber a pu constater que le nombre d’intermédiaires entre les fournisseurs et le client final impactait les prix. Il a donc eu l’idée de supprimer les intermédiaires en mettant au premier plan les fournisseurs. Tout comme les enseignes Lidl, les magasins Toujust seront reconnaissables grâce à leurs couleurs jaune et bleu.

Objectif : 310 magasins en France

Le premier magasin Toujust ouvrira ses portes à Alès le 1er mars prochain. Puis, 9 autres magasins sont prévus dans le même semestre à Monéteau (89), Cambrai (24), Lempdes (63), Lens (62), Montauban (82), Terrasson (24), Saint Quentin (02), Saint Maur (36) et Arbent-Oyonnax (01). Fabrice Gerber prévoit ensuite d’ouvrir 310 points de ventes dans toute la France, en périphérie des villes de 8 000 à 12 000 habitants. Au total, le fondateur de Toujust espère recruter 4 000 collaborateurs et atteindre l’ouverture de 50 magasins pour l’année 2023. Chaque magasin comptera au moins 15 employés.

80% de produits alimentaires

Les magasins Toujust feront un peu moins de 1 000 mètres carrés. Tout sera mis en place pour proposer aux clients un parcours chaleureux avec de la musique et une « décoration soignée ». Les clients pourront également se restaurer sur place dans un espace de snacking avec des plats type street food. Un point chaud proposant du pain et des viennoiseries fraîches fera le bonheur des plus gourmands. Côtés produits, les magasins mettront à disposition plus de 7 000 références avec 80% d’articles alimentaires, dont 45% de produits frais. Les 20% restant de produits non-alimentaire serviront à « répondre à l’essentiel des besoins ». Par ailleurs, 70% des produits frais seront garantis made in France. « J’admets la dose d’utopie du projet. Mais ça ne veut pas dire être déconnecté de la réalité. Oui, on peut faire des prix bas sans les volumes si on sait acheter, sourcer, travailler les produits », conclut Fabrice Gerber.