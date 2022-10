Une nouvelle acquisition pour la SCPI Optimale à Lille avec 6,3% de rendement immédiat

Il s’agit de la 12ème acquisition pour la jeune SCPI Optimale, gérée par Consultim et spécialisée sur les petits actifs tertiaires en régions. Avec une capitalisation de 22,1 millions € et un patrimoine de 18,6 millions € au 30 juin 2022, la SCPI Optimale, créée au début de l’épidémie de Covid-19 il y a un peu plus de 2 ans, a réussi son décollage malgré un contexte chahuté. Après un local d’activités à Clisson (44) début août, puis une crèche au Mans (72) et un local commercial à Reims (51) en septembre, cette nouvelle acquisition annoncée début octobre porte sur un immeuble mixte à usage de bureaux et de local d’activités dans la métropole lilloise (59).

Un immeuble mixte bureaux/activités de 1200 m2 dans la métropole Lilloise

Le 6 octobre 2022, un 12ème actif a rejoint le portefeuille de la SCPI Optimale pour un montant de 2,4 millions € : on est toujours dans la stratégie cible de cette SCPI de viser des actifs de taille moyenne (inférieure à 10 millions d’euros), « au cœur de la thématique de proximité et moins exposés, selon la société de gestion Consultim, à la concurrence des grands investisseurs institutionnels français et internationaux. »

Ce nouvel actif en portefeuille est situé à Roncq, à proximité immédiate de Lille et à quelques encablures de la frontière belge. Il s’agit d’un immeuble mixte bureaux/activités d’une surface de 1205 m2. Cette 12ème acquisition de la SCPI Optimale est l’occasion pour la société de gestion d’augmenter la quote-part de bureaux qui était seulement de 3% à fin juin 2022 (contre 21% d’immobilier d’activités et 76% de commerces).

Un actif loué à 100% sur un bail de long terme

L’immeuble sur lequel la SCPI Optimale a récemment jeté son dévolu est occupé à 100% par les sociétés Enbro et DencoHappel, qui exercent leur activité dans les domaines de l'énergie et du traitement de l'air. Les baux signés avec les locataires ont une durée moyenne pondérée d’engagement ferme de 4,4 ans et une durée moyenne pondérée totale de 7,4 ans. Le rendement immédiat à l’acquisition généré par les loyers actuels est de 6,3%.

Cette transaction fait partie du pipeline d’investissements qui avaient été annoncés par la société de gestion à l’occasion de son bulletin d’information du 2ème trimestre 2022, qui portait sur plus d’une dizaine d’actifs pour un montant total de 25 millions €, en face d’une collecte qui s’inscrit sur un rythme très dynamique depuis le début de l’année. Ces différents actifs ont été sécurisés avec un taux de rendement moyen de 7,1% et couvrent l’ensemble des secteurs immobiliers ciblés par la SCPI Optimale : commerces, locaux d’activités, bureaux, santé & éducation.