Une nécessaire réforme du droit au logement opposable

Dans un rapport de la Cour des comptes publié à l’occasion des 15 ans de la mise en place de ce dispositif, les sages de la rue Cambon proposent des pistes pour le rendre plus efficace et moins coûteux.

Quinze ans, c’est bien souvent l’époque de la crise d’adolescence. Entré en vigueur le 5 mars 2007, le droit au logement opposable (Dalo) fait l’objet d’un rapport de la Cour des comptes qui pointe les dérapages et les améliorations à apporter à ce dispositif sans équivalent dans le monde. Rappelons qu’il oblige l’État à fournir une solution d’hébergement aux ménages reconnus comme prioritaires, tels que des demandeurs de logements sociaux depuis un délai anormalement long par exemple. Il est destiné aux ménages de nationalité française ou qui disposent d’un droit ou d’un titre de séjour en cours de validité, qui ne peuvent pas se loger par leurs propres moyens dans un logement décent et indépendant et qui remplissent les conditions de ressources imposées pour un logement social. Ce rapport s’est penché sur les acteurs de la mise en œuvre du Dalo dans huit territoires: quatre départements d’Île-de-France (Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine), le Rhône, la Haute-Garonne, les Bouches-du-Rhône et l’Eure-et-Loir.

Premier constat de la Cour des comptes, la demande de reconnaissance de l’éligibilité au Dalo n’a cessé de croître depuis 2008. Entre 2008 et 2020, 1,03 million de demandes de reconnaissance de l’éligibilité au Dalo ont été déposées. L’Île-de-France comptabilise plus de 60% des demandes sur cette période. Seules les régions PACA, Provences-Alpes-Côte-d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes enregistrent un volume de demandes significatif hors Île-de-France: 12,8 % en PACA et 6,3% en Auvergne-Rhône-Alpes.

Un contentieux qui coûte 130 M €

209 509 ménages ont été logés ou relogés via le Dalo en 12 ans, soit un peu moins des deux tiers des ménages qui s’étaient vus reconnaître ce droit. Plus de 78 000 sont dans l’attente d’une offre de logement, certains depuis plusieurs années, les difficultés se concentrant très majoritairement en Île-de-France. Le relogement s’effectue presque exclusivement dans le parc social. « Pour autant, le parc privé conventionné, dont la construction a été financée par des ressources publiques, pourrait contribuer à élargir les possibilités de logement », souligne la Cour des comptes dans son rapport. Le parc social voit ses capacités d’accueil diminuer dans les zones où les ménages éligibles au DALO sont les plus nombreux.

La Cour des comptes note une forte augmentation du nombre de recours en justice. La loi permet en effet aux ménages reconnus éligibles au Dalo de saisir le tribunal administratif au terme du délai laissé au préfet pour proposer une offre de logement. « Garant du Dalo et seul débiteur selon la loi, l’État voit sa responsabilité engagée de façon croissante. Le coût significatif de ce contentieux, qui s’élève à près de 130 M€ entre 2015 et 2020 pour les seules astreintes, pourrait croître davantage encore au vu de l’augmentation du nombre de ménages attributaires en attente d’une offre adaptée. »

Un resserrement des critères

La Cour fournit une série de treize recommandations destinées à renforcer l’attractivité du Dalo telles que l’élargissement des propositions de logement au niveau interdépartemental au lieu de se cantonner à une répartition par département, en tenant compte des contraintes des ménages (scolarisation des enfants, lieu de travail, composition du ménage…) et l’accompagnement systématique des ménages à toutes les étapes de la procédure. Le Premier ministre, dans sa réponse, indique que « l’inter-départementalisation est déjà pratiqué en Île-de-France, compte tenu de la taille de la zone d’emploi et des flux de déplacement domicile travail importants au sein de la région .» Cette approche pourrait être étendue à d’autres territoires, sous forme d’expérimentation, le risque étant d’éloigner ces ménages des bassins d’emplois.

La Cour propose également le resserrement de certains critères d’entrée dans le Dalo en supprimant pour les ménages déjà logés dans le parc social le critère d’éligibilité fondé sur le délai anormalement long d’obtention d’un logement social. « Le traitement indifférencié entre les ménages éligibles revient à amoindrir les perspectives de relogement de ceux qui ne sont pas logés dans le parc social et pourrait atténuer les responsabilités des bailleurs .» La part de demandeurs d’un Dalo, déjà résidents dans le parc social et toujours en attente d’une offre de logements est de 5,8% au 31 décembre 2020. Cette proportion varie très fortement suivant les départements: elle est de 22,7 % dans le Rhône, de 14,9 % dans les Yvelines, de 39 % en Isère, de 2,4 % à Paris, et de 3,9 % dans les Bouches-du-Rhône.

Le Premier ministre a répondu qu’« il serait difficile de supprimer totalement le critère du délai anormalement long dans ce seul cas. Il appartient alors à la commission de médiation d’apprécier si la demande émise par un locataire du parc social repose sur des motifs sérieux (taux d’effort devenu trop important, situation de handicap et logement inadapté, suroccupation, etc.) .»