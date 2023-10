Une maison est laissée à l’abandon alors que les squatteurs ont été expulsés

À Vannes, une propriétaire ne semble pas pressée de récupérer sa maison, longtemps squattée, et désormais vidée de ses occupants illégaux.

Les affaires de squat de logements sont récurrentes mais elles peuvent parfois être déroutantes. C’est le cas à Vannes (56) où deux maisons sont à l’abandon dont une qui a été squattée pendant plusieurs semaines. De quoi exaspérer les riverains gênés par les nuisances sonores. L’affaire est d’autant plus aberrante qu’une fois n’est pas coutume, les squatteurs ne sont pas les seuls à poser problème. L’attitude des propriétaires déconcerte la mairie. « Les occupants illégaux ont été délogés », affirme la mairie de Vannes, citée par Actu.fr.

D’ordinaire, c’est une bonne nouvelle pour les ménages privés de leur logement. Mais dans l’affaire qui nous occupe, cela ne semble pas être le cas. Malgré les courriers adressés par le maire à la propriétaire qui habiterait à Quimper (29), la maison reste à l’abandon. Au grand dam de l’édile. « On a sollicité la propriétaire plusieurs fois sans retour. Comme elle est tenue d’assurer la sécurisation de sa maison pour éviter que des squatteurs s’y réinstallent, si elle ne répond pas, on le fera et on lui enverra la facture », explique la municipalité au Figaro . « S’ils n’ont pas prévu d’occuper ces logements, ce serait bien que les propriétaires les mettent sur le marché locatif pour loger d’autres habitants », espère une habitante.

Un maire ne peut pas ordonner l’expulsion

Le silence incompréhensible des propriétaires pose un risque: les squatteurs délogés, ou d’autres, pourraient s’installer à nouveau illégalement dans leur maison. Pour les en empêcher, les propriétaires ont tout intérêt de murer leur logement. Par ailleurs, la nouvelle loi «anti-squats» promulguée cet été, permet désormais aux maires de constater l’occupation illicite d’un logement . De quoi faire accélérer les procédures d’expulsion car jusque-là, c’étaient les officiers de police judiciaire qui devaient remplir une telle tâche. Mais aux dires des avocats que Le Figaro a interrogés, ces derniers ne sont pas toujours très réactifs. En revanche, le maire ne peut pas ordonner l’expulsion des squatteurs. Cette prérogative reste l’apanage des préfets qui, s’ils valident une demande d’expulsion, peuvent évacuer les occupants illégaux en 72 heures .

Autre solution, notamment pour les résidences secondaires: installer une alarme ou des caméras de surveillance. Pratiques contre les cambriolages, elles le sont aussi contre les squatteurs. Le prix, une quarantaine d’euros par mois, peut en rebuter certains, surtout pour un délit plutôt rare. Mais le jour où ce dernier se produit et qu’il faut débourser une dizaine de milliers d’euros pour remettre en état un logement souvent saccagé par les squatteurs, on regrette de ne pas avoir accepté de lâcher quelques dizaines d’euros par mois.