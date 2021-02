Une main tendue aux étudiants en cette période difficile

« Il n'est pas facile d'avoir 20 ans en l'an 2020 » ... Si le président Macron avait souligné en avoir conscience dès octobre dernier, les efforts publiques semblaient, pour autant, majoritairement tournés vers la préservation de l'économie, et le bien être des plus âgés. Mais la situation des étudiants est devenue, au fil des mois, de plus en plus alarmante : décrochage universitaire (à cause, notamment du e-learning généralisé), paupérisation (parce que la plupart ne trouvent plus de jobs étudiants), détresse psychologique (provoquée par les confinements et couvre feux à répétition) ...Le gouvernement a fini par tendre aussi la main aux étudiants ! Emmanuel Macron a ainsi décidé, en ce début d'année, d'aller au-delà de l'aide exceptionnelle de solidarité (150 € mensuels) accordée - sous certaines conditions - aux jeunes de moins de 25 ans, et d'adopter différentes mesures visant à épauler les étudiants.

Une main tendue aux e?tudiants en cette pe?riode difficile - iStock-martin-dm

Le repas à un euro

Une petite parenthèse de présentiel

Le « chèque psy »

Malgré l'aide alimentaire apportée par des associations telles que Les Restos du Cœur, le Secours populaire, la Banque Alimentaire ou encore la Croix-Rouge, de plus en plus d'étudiants privés de jobs sombraient dans la précarité alimentaire ...Le 21 janvier dernier, Emmanuel Macron annonçait donc que le dispositif qui permettait, depuis déjà quelques mois, aux étudiants boursiers de bénéficier d'un repas à un euro dans les restaurants universitaires allait être étendu. Depuis, ce sont tous les étudiants, boursiers ou non, qui peuvent en bénéficier. Le nombre de repas est en outre passé d'un à deux repas par jour. Chaque étudiant peut donc consommer deux repas quotidiens, au prix d'un euro chacun.Après avoir passé une bonne partie de leur dernière année universitaire confinés, les étudiants aspiraient à retrouver les bancs de la fac.... Ce fut bref ! Avec le second confinement en novembre dernier, ils ont été invités à reprendre leur cours depuis leurs chambres... Face au malaise grandissant que cela suscite, le chef de l'Etat a ouvert une petite fenêtre en permettant à tous les étudiants de revenir en présentiel un jour sur cinq : « Ce sera 20 % du temps mais pas plus. [] ; S'il y a trop de monde à nouveau, certains vont stresser, d'autres vont être contaminés », a-t-il cependant bien précisé !Manque d'interactions sociales, climat anxiogène, les étudiants sont de plus en plus nombreux à souffrir de détresse psychologique. Le "chèque psychologique" a vocation à faciliter leur accès à une prise en charge psychologique ou psychiatrique, auprès d'un professionnel de santé. Dans les faits, il ne s'agit pas véritablement d'un chèque, mais d'un parcours de soins gratuits. Concrètement, les étudiants peuvent être accompagnés par un professionnel, pour trois séances de 45 minutes. Le cout de ces séances, estimé entre 30 et 40 € chacune, sera entièrement pris en charge par l'Etat. Mais avant d'y accéder, l'étudiant doit consulter un médecin généraliste ; et à c'est ce dernier qu'il incombe de déterminer la prise en charge qui lui convient le mieux.