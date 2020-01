Une location à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois à Monaco

Affiché à 300 millions d'euros, l'appartement le plus cher de la Principauté a trouvé un locataire à défaut d'un acheteur.

À Monaco, c'est l'immeuble de tous les records. Livrée en 2015, la tour Odéon domine la Principauté du haut de ses 170 mètres et de ces 49 étages, ce qui en fait évidemment la plus haute construction monégasque. C'est aussi l'endroit qui abrite un logement qui pourrait bien être l'appartement le plus cher du monde. Les cinq derniers niveaux de la construction sont en effet réservés à un penthouse qui couvre 3300 m² et qui attend un acheteur prêt à débourser 300 millions d'euros pour s'y installer.

À défaut d'un propriétaire, ce logement ultra-luxueux aurait trouvé un locataire il y a quelques mois, comme le révèle le quotidien Monaco Matin. «Le Groupe Marzocco confirme que la résidence d'exception "Penthouse" de la Tour Odéon est en location depuis quelques mois, peut-on y lire. Pour des raisons relevant du secret professionnel et des usages prévalant dans la Principauté comme de l'obligation de discrétion et de respect vis-à-vis de la personne, la société n'entend pas rendre publiques des informations de nature confidentielle relatives au locataire et au montant du loyer.»

Piscine à débordement et toboggan

Véritable vitrine du groupe immobilier Marzocco, l'endroit propose évidemment des prestations sans équivalent. Il dispose notamment de près de 1500 m² d'espaces extérieurs, dont l'intégralité du 49e étage avec sa piscine à débordement et son toboggan. On y trouve également une salle de fitness, un spa, un hammam, un cinéma privé sans oublier des cuisines à chaque niveau et vue panoramique sur le Rocher et la Grande bleue, jusqu'aux côtes italiennes. Alors forcément, le loyer atteint des sommets.

Si les proches du dossier démentent poliment auprès de Monaco Matin, le chiffre avancé de 600.000 euros par mois, la réalité n'est peut-être pas si loin que cela. À raison d'un tarif moyen constaté par le quotidien dans cette tour de grand luxe autour de 100 à 120 euros le mètre carré, on arrive tout de suite à 400.000 euros par mois. Soit bien plus que le montant de l'achat immobilier moyen en France tournant autour de 250.000 euros.