Une infirmière libérale soupçonnée d'avoir escroqué la CPAM de près de 100 000 euros

Soupçonnée d'escroquerie, une infirmière libérale sera jugée le 23 mars prochain par le tribunal de Bayonne

Une infirmière libérale sera jugée devant le tribunal correctionnel de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) le 23 mars prochain, pour des faits d'escroquerie. Entre 2016 et 2017, elle aurait détourné 95 000 € à son profit au détriment de la Caisse primaire d'assurance maladie du Pays Basque. Une enquête menée par la police aurait confirmé les soupçons.

Des facturations douteuses

Les soupçons ont débuté après une enquête interne menée par la CPAM qui a révélé des incohérences. Selon la radio locale, une infirmière qui s'occupe d'une centaine de patients peut dégager un bénéfice de 55 000 € par an. Mais la mise en cause aurait eu trois fois moins de patients mais elle aurait établi des facturations trois fois plus élevées.

Les doutes sur les pratiques de la professionnelle de santé ont été confirmés par une enquête menée par la police. L'infirmière, qui a plus de 20 ans d'expérience, doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Bayonne le 23 mars prochain. La CPAM s'est constituée partie civile, précise par ailleurs France Bleu.