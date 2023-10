Une incroyable bastide à vendre pour 10,4 millions, près d’Aix-en-Provence

Des propriétaires français souhaitent se séparer de l’une des plus belles propriétés de la région aixoise avec une vue imprenable sur la montagne Sainte-Victoire.

Un rêve post-covid... À condition de disposer de (très) gros moyens. Cette bastide offre en effet tout le charme, l’authenticité et l’agrément d’une véritable propriété rurale du 18e siècle avec ses grands espaces et sa verdure. Et pourtant, elle est quasiment contiguë à Aix-en-Provence puisqu’elle se situe au Tholonet, commune très recherchée car limitrophe de la capitale du calisson. Le centre d’Aix n’est qu’à une poignée de kilomètres, l’autoroute n’est pas loin tout comme la gare TGV. Évidemment, de telles qualités combinées se paient le prix fort: cette propriété développant 755 m² habitables sur 4 hectares de terrain est actuellement proposée en exclusivité par l’agence aixoise du réseau Sotheby’s international realty pour la coquette somme de 10,4 millions d’euros.

«C’est le genre de bien qui est très rarement disponible à la vente et c’est sans doute l’une des plus belles propriétés d’Aix-en-Provence», se félicite Victor Pecnard co-dirigeant de l’agence Aix-en-Provence Sotheby’s international realty. «La bastide était restée aux mains du baron de Vitrolles pendant deux siècles avant d’être racheté par les actuels propriétaires» , renchérit son associé Pierre-André Scandolera pour attester de l’authenticité des lieux qui n’ont connu que deux propriétaires pour l’instant. Cela n’a pas empêché les acheteurs d’effectuer de très gros travaux sur une propriété qui était restée dans son jus. C’est à eux que l’on doit la remise aux normes de l’ensemble, sa climatisation, l’installation de pompes à chaleur . Sans oublier la piscine avec vue, dans le prolongement de la propriété qui semble avoir été toujours là, alors qu’il a fallu apporter du remblai.

Sur la route Cézanne

Et pour ne rien gâter, l’endroit met en valeur un panorama incontournable: la vue sur la montagne Sainte-Victoire, motif obsessionnel de la peinture de la gloire locale, Cézanne. D’ailleurs, l’adresse de la bastide n’est autre que la route Cézanne. Depuis certaines chambres, la terrasse et même la piscine, on a parfois la sensation de se retrouver face à une toile du maître de la Provence. Plus prosaïquement, la propriété se compose de trois unités. La bastide du 18e siècle à proprement parler avec ses 560 m² et des volumes confortables, sans être tapageurs. Ne cherchez pas ici d’immenses salons de réception, les propriétaires, grand amateur d’art, avaient fait de l’endroit un lieu de retrouvailles familiales. L’âge avançant, ils préfèrent désormais s’en séparer. L’ensemble comporte également une maison d’amis de 100 m² et une maison de gardien de la même superficie. Au total, l’ensemble offre 15 pièces et 10 chambres.

Quant au parc clos et sécurisé de 4 hectares, il est composé de multiples essences qui fleurent bon la Provence: pins, cyprès, oliviers, vigne etc. Selon les agents immobiliers, malgré le ralentissement du marché actuel, un bien de cette envergure sur le marché depuis quelques semaines seulement ne devrait pas trop tarder à trouver preneur. Et malgré l’impressionnante liste de qualités des lieux, une clientèle ultra-exigeante et tatillonne peut malgré tout reprocher deux choses à cet endroit magique. Malgré une propriété et un paysage très campagnard, on peut en effet entendre certains bruits en provenance de la route en contrebas, la proximité de la ville est à ce prix. Enfin, les millionnaires apprécient particulièrement les apéros et/ou les dîners avec un superbe coucher de soleil. Or là, malgré la splendeur du panorama en plein soleil, il faudra se passer de cette cerise sur le gâteau. À 10,4 millions, ce sont des arbitrages qui peuvent se faire.