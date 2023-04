Une Française rénove des villas à l’abandon à Dubaï pour les louer au prix fort

Dans une région où l’on a plus l’habitude de construire du neuf que de rénover de l’ancien, Khadija el-Otmani fait le pari gagnant de la réhabilitation.

Depuis quelques mois, Dubaï fait figure d’ovni dans le paysage immobilier mondial poursuivant sa surchauffe tandis que la quasi-totalité des marchés internationaux ralentissent voire sont à l’arrêt . Pourtant, l’émirat fait moins figure d’exception pour d’autres tendances. Ici comme ailleurs, la recherche d’espace et de maisons (à défaut d’espaces vraiment verts) est plus forte que jamais. Et comme les terrains situés commencent à se faire rares, se tourner vers de l’immobilier «ancien» peut s’avérer une bonne solution. D’autant que la plupart de ces maisons ou villas sont situées dans des quartiers où les étrangers ne sont pas autorisés à acheter, ce sont donc des biens purement locatifs.

Mine de rien, ce petit coin des Émirats arabes unis a commencé son développement il y a près de 30 ans et certaines constructions commencent à être franchement défraîchies quand elles ne sont pas à l’abandon. Partant de ce constat, la Française Khadija el-Otmani a décidé de se lancer dans la rénovation de ces bâtiments pour les louer ensuite au prix fort. Arrivée à Dubaï , il y a près de 10 ans, elle a d’abord commencé à travailler dans les locations touristiques avant de grimper les échelons chez Driven Properties, l’une des plus grosses agences immobilières de la ville avec près de 350 collaborateurs.

Un programme de 30 habitations

À côté de son rôle de conseillère en investissement pour des clients internationaux, elle a développé cette activité à titre personnel en y investissant ses économies mais n’exclut pas de la développer à titre commercial à l’avenir. Son idée consiste à approcher d’importants multipropriétaires de maisons et villas à Dubaï pour leur proposer de rénover et gérer leurs biens durant 10 ans. Elle effectue la rénovation à ses frais et garantit au propriétaire le paiement d’un loyer faible et fixe convenu par avance pendant 10 ans. Et elle se rémunère en faisant fortement progresser le loyer.

Pour le lancement de cette activité, elle a jeté son dévolu sur un ensemble de 30 habitations appartenant au même propriétaire qui détiendrait 4000 à 5000 biens. Sur un patrimoine qui se dégrade, les taux d’occupation étaient faibles, de l’ordre de 40%. La remise en état dope ainsi le remplissage tout en revalorisant le patrimoine. Khadija el-Otmani s’est d’abord fait la main sur 24 maisons de villes (de type maisons mitoyennes) avec une remise en état simple (façades, surfaces, cuisines et salles de bains) qui a déjà permis de passer à 70% de remplissage. Et désormais, elle s’attaque à la partie la plus haut de gamme avec six villas indépendantes situées dans le quartier de Jumeirah Umm Suqeim.

L’objectif? Apporter des prestations aux standards actuels avec une touche de classe et d’individualisation. Avec ses équipes d’architectes d’intérieur, elle a défini trois typologies, correspondant à trois «modèles» de villas différents, sachant que l’habitude locale est de dupliquer parfaitement des constructions types. Les travaux en cours concernent 3 villas baptisées London (308 m² avec 3 chambres) avec un charme tout british, 2 villas de type Mykonos (4 chambres, 322 m²) et une villa surnommée Ibiza (4 chambres, 395 m²). Chaque habitation est pensée comme un tout avec une personnalité affirmée.

Loyer quadruplé

Comme pour les maisons de ville, elles sont sous-louées pendant 10 ans, comme la loi dubaïote le permet. Mais cette fois-ci, les investissements sont bien plus importants: de l’ordre de 250.000 euros minimum par villa. Le plan est totalement revu comme les cuisines, salles de bains et la climatisation. Sans oublier les espaces extérieurs avec l’installation systématique d’une piscine neuve. L’affaire peut s’avérer rentable car en l’état, ces villas affichées à 50.000 dollars par an, se louaient péniblement. Le propriétaire touchera 20.000 dollars par an pendant 10 ans quand Khadija el-Otmani place ces habitations rénovées sur le marché pour un loyer annuel de 200.000 euros.

L’intérêt pour le propriétaire? «Il dispose d’un parc immobilier dont la valeur a été dopée et cela revalorise l’ensemble du quartier qui était déprécié à cause de la vue sur des maisons délabrées, explique Khadija el-Otmani. Il pourra à terme les revendre ou les louer bien plus cher. Et même pendant la durée de sous-location, il peut faire un crédit hypothécaire pour investir ailleurs en s’appuyant sur une valeur nettement révisée à la hausse.» Une nouvelle activité pleine de perspectives selon cette agente immobilière qui aimerait élargir la formule pour y faire entrer d’autres investisseurs.