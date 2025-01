Une femme lègue son patrimoine de deux millions d'euros à un village normand de 850 habitants

Une partie de l’argent doit servir à rénover l’église et entretenir des tombes familiales au cimetière de la commune. (Illustration). (Sabinevanerp / Pixabay)

Un legs de près de deux millions d’euros. Escoville, un village du Calvados de 850 habitants, a récemment bénéficié de tous les biens d’une femme de 89 ans. Décédée en août 2024, celle-ci a fait figurer la commune dans son testament et lui a transmis plusieurs propriétés et des fonds, rapporte Ouest-France , mercredi 8 janvier 2025.

Quatre fois le budget de la commune

Ancienne gérante d’un hôtel-restaurant de Caen et résidente de Mondeville, une commune située à une dizaine de kilomètres d’Escoville, l’octogénaire connue sous le nom de « Monette » n’avait pas d’enfants et a donc légué l’ensemble de son patrimoine au village dont sa famille est originaire. Dans le détail, celui-ci comprend ses comptes en banque, assurances vie, mais également « dix maisons - sept à Mondeville et trois à Escoville » , a précisé le maire, Christophe Cliquet, qui ne s’attendait pas à un tel acte de générosité.

Le montant total des biens est près de quatre fois supérieur au budget annuel d’Escoville, qui s’établissait à près de 700 000 euros en 2024. La donatrice a toutefois posé deux conditions à la municipalité. Tout d’abord, une partie de l’argent doit servir à entretenir trois tombes familiales dans le cimetière du village.

Une plaque de remerciement

De plus, les revenus générés par ses immeubles doivent servir à restaurer l’église de la commune, raison pour laquelle la municipalité prévoit de mettre les propriétés à la location. Construit au XVIe siècle, le bâtiment est encore en bon état mais plusieurs parties ont besoin d’une rénovation, comme le maître-autel ou les portails. « Le chiffrage des travaux à effectuer est en cours » , a fait savoir l’édile.

Pour remercier « Monette », Escoville prévoit de donner son nom à un parc et d’installer une plaque en sa mémoire dans l’église, une fois celle-ci rénovée.