Une cage d’escalier à l’abandon a été vendue 29.000 euros aux enchères

VIDÉO - L’acquéreur, un homme d’affaires de 49 ans, reconnaît avoir réalisé «l’investissement immobilier le plus bizarre de Londres».

C’est une vente aux enchères inhabituelle qui vient de se conclure à Londres et l’illustration parfaite de la crise du logement qui frappe la capitale britannique. Un entrepreneur vient d’acquérir une cage d’escalier pour la somme de 25.000 livres sterling (29.000 euros). Soit 5000 livres de plus que le prix de départ. Il n’en sera pas totalement propriétaire car, comme c’est le cas en Angleterre pour les transactions immobilières, la cage d’escalier, qui s’étend sur 4 niveaux, est soumise à un bail de très longue durée, dit emphytéotique. Le pari est d’autant plus osé que le lot acquis est désaffecté et qu’il ne dispose pas d’un permis de construire ou d’aménager la structure existante.

Situé derrière un Starbucks, au cœur de Twickenham (sud-ouest de Londres), l’escalier n’est en effet plus relié à l’immeuble qu’il desservait à la suite d’un réaménagement en 2016. On y voit des marches encore encombrées de cartons, d’extincteurs ou de vélos mis au rebut (voir la vidéo ci-dessous). Pourtant, Simon Squibb n’a pas renoncé à acquérir cette cage d’escalier. Et ce, bien qu’il n’y ait songé que 48 heures avant la vente, a-t-il déclaré à l’issue de la transaction, selon la BBC . L’acquéreur lui-même reconnaît avoir fait « l’investissement immobilier le plus bizarre de Londres ». « Je suis maintenant un fier propriétaire de cette cage d’escalier. Que dois-je en faire? », se demande l’homme d’affaires de 49 ans.

Mais l’entrepreneur estime que cet investissement, décrit par l’agence Barnard Marcus qui a réalisé la vente , comme ayant un « potentiel de développement », « valait la peine de prendre un risque » et envisage de créer des magasins éphémères à chaque étage ou encore un lieu de rendez-vous pour les entrepreneurs. À en croire The Guardian , la demande d’appartements ne manque pas dans un quartier situé à proximité des transports et où les magasins, les bars et les restaurants pullulent. Mais il faudra beaucoup d’imagination au nouveau propriétaire pour réaménager la cage d’escalier. « Beaucoup de grandes entreprises ont commencé dans un garage. Nous, nous commençons dans une cage d’escalier », imagine Simon Squibb.