Une ancienne usine de sardines abritera des dizaines de logements de luxe

Après avoir fermé en 1976, l’usine de sardines de La Turballe a laissé place à des locaux municipaux et désormais à 57 logements haut de gamme.

Aujourd’hui, il est impossible de deviner qu’ une ancienne usine de sardines s’élevait ici à La Turballe, en Loire-Atlantique (44). Elle a fermé en 1976 après 34 ans d’existence et a été remplacée par des locaux municipaux. La pêche à la sardine a longtemps contribué à l’essor de La Turballe. Désormais, 57 appartements, du T2 au T5, vont voir le jour à la place de ces locaux techniques de près de 3400 mètres carrés. Une manière originale de trouver du foncier pour construire des logements, La Turballe en manquant cruellement. Rassurez-vous, il n’y a aucun risque de sentir des odeurs pénétrantes de sardines, l’usine ayant été fermée il y a bien longtemps.

« On a acheté cette ancienne usine car elle est bien située, à 300 mètres du marché, du port, de la plage et du centre-ville », explique au Figaro Vincent Ringuet, responsable commercial de Presqu’île Investissement qui développe le futur programme La Marjolaine. Une partie de ce bâtiment avait déjà été transformée en logements pour abriter les maîtres nageurs sauveteurs et des renforts de la gendarmerie nationale l’été . Cette partie sera conservée et le reste démoli. Les 57 logements verront le jour dans la partie démolie et une dizaine de logements occupés par les renforts estivaux seront rénovés.

6000 euros le mètre carré

Les appartements disposeront tous d’une place de stationnement au sous-sol, parking ou garage, voire les deux, accessibles par ascenseur et d’un espace extérieur: terrasse, balcon ou loggia. Sur les 57 appartements, 40 sont des lots privés et 17 des logements en accession sociale. Il reste encore des biens à vendre parmi les deux, trois, quatre et cinq pièces, la commercialisation ayant démarré il y a peu de temps. Pour le moment, ce sont des secundo accédants qui se sont positionnés. Comptez 6000 euros le mètre carré pour devenir propriétaire d’un appartement, alors que le prix moyen à la Turballe tourne autour de 4300 euros le mètre carré. Pour un deux-pièces de 42,7 mètres carrés situé au premier étage et orienté sud, avec un parking en sous-sol, et un balcon de 12 mètres carrés, il faudra débourser 285.000 euros. Le chantier démarrera fin 2024 et la livraison aura lieu au 4e trimestre 2026.