Un Ukrainien construit sa mini-maison dans les bois avec des palettes

VIDÉO - Dans une vidéo explicative, le jeune homme de 21 ans montre comment il a bâti cette tiny house avec un ami et beaucoup de matériaux de récupération.

Il s’appelle Sergey Lesnoy, il est Ukrainien et sait faire de grande chose avec trois fois rien. Dans cette vidéo postée sur Youtube, le jeune homme de 21 ans montre étape après étape comment il s’y est pris pour créer sa maison avec des palettes de bois. Pour ceux qui sont enthousiasmés par son savoir-faire, il est possible de s’abonner à la chaîne Youtube de Sergey Lesnoy, traitant de camping et de vie au grand air.

Pour ce chantier , le jeune homme a abondamment utilisé des palettes entières au format 120 x 60 cm et 120 x 120 cm. Les premières ont servi à construire la structure de la fondation, recouverte de morceaux de palettes détachées afin de constituer la terrasse surélevée. Les palettes carrées ont quant à elles servi pour la toiture. Le bricoleur a eu ici recours à la technique japonaise du Shou Sugi Ban , autrement dit le bois brûlé. En carbonisant la surface du bois que l’on nettoie après l’avoir refroidi avant de l’huiler, on obtient en effet un matériau beaucoup plus solide et résistant mieux aux intempéries.

Très peu de matériel

Avec l’aide de son ami Tyson, Sergey Lesnoy a équipé cet endroit pour en faire une cabane idéale pour dormir la nuit dans les bois, voire pour disposer d’un refuge de chasse. L’endroit est dépourvu d’électricité ou de n’importe quelle autre forme d’énergie mais ce n’est pas le but. Totalement autonome, l’endroit est simplement équipé d’un poêle à bois et d’un réservoir d’eau pour faire bouillir l’eau et cuire les aliments. Quant au matériel qui a été nécessaire pour construire la maison, les deux hommes se sont contentés d’une hache, d’une scie, d’un marteau et de clous. Avec pas mal de patience et d’huile de coude...