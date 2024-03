Un tote-bag Trader Joe’s affole les Américains et se revend à prix d’or

Vendu seulement trois dollars en supermarché, le sac s’arrache désormais sur les plateformes de revente entre particuliers à des sommes incroyables grâce à TikTok.

Prada, Gucci et Louis Vuitton ont du souci à se faire : le sac à main le plus tendance est désormais l’œuvre d’une chaîne de supermarchés ! A priori banal, un simple tote-bag en polyester déchaîne les passions outre-Atlantique et est devenu le «must-have» des fashionistas. Pas particulièrement tape-à-l'œil, le produit est fabriqué en toile claire, avec une bordure contrastée en rouge, bleu, jaune ou vert. Le petit sac se vend à 2,99 dollars dans les 571 boutiques que compte Trader Joe’s. Le cousin américain d’Aldi, à la déco tout droit sortie de la Californie des années 1960, propose une variété de produits du quotidien à moindre coût. Ses caissiers en chemise hawaïenne et sa communauté de fans qui se partagent les recettes en ont fait l’une des enseignes préférées des Américains. Avec ce tote-bag, vendu l'année dernière dans un format plus grand, la chaîne discount défraie la chronique, sans l’avoir vraiment cherché. Le précieux accessoire doit en effet son succès à TikTok et à eBay, aussi étrange que cela puisse paraître.

Sur le réseau social chinois, des milliers de vidéos ont été postées avec les #TraderJoes et #Totebag, ce qui explique la montée en puissance du phénomène. Des jeunes se filment en train de faire la queue au supermarché pour se procurer le Graal, se ruant sur les étalages réapprovisionnés. D’autres montrent tout simplement ce qu'ils arrivent à mettre dans leur tote-bag au quotidien. S’il est vrai que certaines scènes d’embuscade existent, certains ont remarqué que les sacs ne causaient pas de drame dans les magasins proches de chez eux, et qu'il y en avait encore beaucoup en stock…

Montée des enchères

L'article est néanmoins indiqué en rupture de stock sur le site internet de Trader Joe’s. Certains ont d’ailleurs flairé la bonne affaire. Sur les plateformes Facebook Market Place et eBay, des particuliers mettent en vente le tote-bag. Sur cette dernière, on peut ainsi se procurer pour 50 dollars les quatre sacs de chaque coloris différent. D’autres en proposent trois pour le prix de 100 dollars. Certains, encore plus gourmands, font monter les enchères à quasiment quatre chiffres. L’un des revendeurs n'a pas hésité à proposer les quatre mini-sacs pour la somme (folle) de 999 dollars, en vain pour le moment.

Bien que plusieurs internautes aient affirmé, auprès de CNN, avoir vendu des lots de sacs, le prix effectif auquel ils se sont écoulés n'a pas été communiqué. Le média américain précise que les acheteurs peuvent faire des offres sous le prix annoncé. Cette surenchère pourrait avant tout représenter une stratégie pour faire monter la valeur du sac à la revente.

Trader Joe’s désapprouve

L’engouement autour du tote-bag a forcé la chaîne Trader Joe’s à réagir dans un communiqué. Elle affirme avoir été surprise par la demande soudaine, n’ayant pas anticipé les stocks suffisants. Pour autant, elle condamne certaines pratiques : «nous n'approuvons ni ne soutenons la revente de nos produits et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin à cette pratique» . L'enseigne a donc décidé de prendre des mesures de restriction sur la vente de cet it-bag . Dans certains supermarchés, les clients ne peuvent désormais pas acheter plus de cinq sacs par personne. Dans d’autres points de vente, la limite est fixée à dix.

À en croire CBSnews, une nouvelle édition des tote-bag Trader Joe's verra le jour en septembre prochain. La frénésie sur les réseaux et la spéculation sur les plateformes de revente devraient sans nul doute continuer pendant plusieurs mois…