Un taux de distribution de 6,33% en 2022 pour la SCPI Novaxia Neo

A l’issue de son 3ème exercice complet, la SCPI Novaxia Neo -une des rares du marché à afficher des droits d’entrée à 0%- a publié des résultats d’excellente facture pour 2022, avec un taux de distribution brut de fiscalité étrangère de 6,33% (6,01% net), au-dessus de l’objectif fixé en début d’année à 6% brut, et sensiblement au-delà de la moyenne des SCPI qui s’établit à 4,53% en 2022 selon l’ASPIM. Les indicateurs financiers de Novaxia Neo sont à l’image de la performance distribuée sur ce véhicule immobilier : un TOF (taux d’occupation financier) de 97,46% au 31/12/2022, une capitalisation de 358 millions € partagée par près de 5.000 associés, une collecte nette de 156 millions € en 2022 et un TRI depuis la création du produit (du 30/06/2019 au 31/12/2022) de 6,93%.

150 millions € d’acquisitions réalisées au 4ème trimestre 2022

La fin de l’année 2022 a été marquée pour la SCPI Novaxia Neo par des acquisitions majeures réalisées à l’étranger : un portefeuille de 6 immeubles aux Pays-Bas acquis fin décembre, ainsi qu'un immeuble de bureaux de plus de 67.000 m2 à Dublin (Irlande) en novembre, pour un montant total proche de 150 millions €.

Les actifs du portefeuille néerlandais sont situés à Rotterdam, La Haye, Utrecht et Hilversum, dans le territoire des grandes villes de la Randstad, dans une région urbanisée à forte attractivité économique. Tous ces immeubles bénéficient d’une excellente desserte par les transports en communs et par la route. Ce sont 6 actifs de bureaux hauts de gamme développant au global 41.000 m2 + 3.000 m² d’école et 1.100 m² de commerce. Ils sont occupés par 65 locataires avec une durée moyenne des baux restant à courir de 5 ans fermes . « Pour anticiper les évolutions de marché, le recyclage des immeubles est une alternative en cas de départ du locataire et de non relocation de l’actif », précise la société de gestion, ce qui « permet de transformer le risque locatif en opportunité de prise de valeur potentielle ». Le montant engagé sur cette opération est de plus de 100 millions € hors droits.

L’ensemble des actifs immobiliers acquis au cours du 4ème trimestre 2022 représente 33% du patrimoine de la SCPI Novaxia Neo . Celle-ci a ainsi triplé la valeur de son portefeuille sur l'année 2022, avec 31 immeubles au 31/12/2022 situés majoritairement à l'étranger (55% en valeur, dont 37% aux Pays-Bas, 9% en Irlande, 7% en Espagne et 2% en Allemagne). Pour ces acquisitions, ainsi que celles qui suivront en 2023, la société de gestion affiche sa prudence, restant attentive « aux conséquences des événements actuels , notamment en matière d’évolution des taux » et s’appliquant à retenir « des hypothèses prudentes lors de l’analyse des opportunités d’investissement, afin d’assurer la robustesse des hypothèses de distribution. »

Déploiement de la solution iQspot sur l’ensemble du portefeuille

Dans le but de renforcer les liens de la société de gestion avec ses locataires et de les impliquer pleinement dans la démarche ISR de la SCPI Novaxia Neo (labellisée ISR dès novembre 2020, une des premières du marché à obtenir cette certification), la solution iQspot a été validée par Novaxia et est en cours de déploiement sur l’ensemble du portefeuille immobilier de Novaxia Neo. Il s’agit de mettre en place un dispositif de capteurs permettant de mesurer ses consommations d’énergie et d’eau en temps réel, avec la possibilité de réagir très rapidement en cas de dérapage ou d’anomalies constatées.

Cette stratégie de sensibilisation des parties prenantes est un axe essentiel de la politique ISR de Novaxia, dans le cadre de la mise en conformité avec le « Décret Tertiaire », qui ambitionne une réduction des consommations énergétiques des immeubles tertiaires de 60 % à horizon 2050.

La SCPI Novaxia Neo remporte deux trophées en 2022

Au vu de ses performances enregistrées depuis l’origine (7,26% en base annuelle sur S2 2019, 6,15% en 2020, 6,49% en 2021 et 6,33% en 2022 ) et de son approche innovante en particulier sur la thématique du recyclage urbain avec la réversibilité d’usage de certains actifs , la SCPI Novaxia Neo a été récompensée par le Top d’or SCPI 2022 dans la catégorie Meilleur Espoir – Bureaux par le media en ligne Toutsurmesfinances.com, ainsi que par les Victoires des SCPI 2022 dans la catégorie SCPI prometteuses (magazine Le Particulier).