Un studio de 16m2 « ressentis » à vendre sur Paris : cette annonce insolite qui fait beaucoup réagir

Une agence immobilière parisienne a inventé la notion de mètres carrés « ressentis » afin de vendre un studio situé dans le 9e arrondissement de Paris. Illustration. (Pixabay / neshom)

Une annonce immobilière d'un studio situé dans le 9e arrondissement de Paris fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux. Bien décidée à ne pas en rester aux mètres carrés loi Carrez, qui plombait l'annonce, l'agence immobilière a inventé la notion de mètres carrés « ressentis », bien plus flatteuse pour le bien à vendre.

Quand la surface d'un logement apparaît un peu faible... pourquoi ne pas changer de vocabulaire ? C'est la solution pour laquelle a opté une agence immobilière parisienne, le Groupe HB immobilier, qui a mis en vente un studio dans le 9e arrondissement de la capitale . Plutôt que de s'en tenir à la surface loi Carrez, elle a ajouté l'expression de mètres carrés « ressentis » , rapporte BFM Immo .

L'annonce concerne un bien vendu 168 000 euros « en plein cœur du célèbre quartier Saint-Georges, proche de l'Opéra de Paris et des galeries Lafayette » . Il est situé au sixième et dernier étage, se compose d'un séjour, d'une kitchenette, d'une douche, d'un WC séparé et d'une chambre en mezzanine qui prend place dans les combles. Jusqu'à présent, tout va bien.

Trois surfaces différentes

Mais c'est quand on découvre la superficie que les choses se gâtent. On peut en effet lire que le studio fait « 23,55 m2 au sol » soit 7 133 euros du mètre carré. L'agence ajoute ensuite que la surface est de « 11,53 m2 loi Carrez » , ce qui change la donne en passant à 14 570 euros/m². Mais selon l'entreprise, ces 11,53 m² apparaissent comme « 16m2 ressentis » , indiquent nos confrères .

Cette notion de « 16m² ressentis » a beaucoup amusé les internautes. « Bientôt 26 m² selon les propriétaires, 6 m² selon les précédents locataires », écrit l'un d'entre eux. « Réponds que tu es prête à payer un loyer de 100 euros - 1000 euros ressentis » , lance un autre. Evidemment, la notion de m² ressenti n'existe pas légalement. Chez le notaire, seule la surface loi Carrez sera prise en compte.