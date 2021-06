Un second plan de relance sera-t-il nécessaire ?

Parce que l'économie française a été durement touchée par la crise sanitaire liée à la COVID-19, le gouvernement a imaginé un plan de relance. Mais la question est : en faudra-t-il un deuxième ?

Un second plan de relance sera-t-il ne?cessaire ? - iStock-Galeanu Mihai

Qu'est-ce que le plan de relance ?

Des aides déjà versées en France

Pas de deuxième plan de relance

« Afin de redresser rapidement et durablement l'économie française, un plan de relance [2020-2022] exceptionnel de 100 milliards d'euros est déployé par le Gouvernement autour de trois volets principaux : l'écologie, la compétitivité et la cohésion[1] » est-il expliqué sur le site du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Des mesures concrètes ont ainsi été imaginées pour les particuliers comme pour les collectivités et autres entreprises. Et la France va pouvoir compter sur le soutien de Bruxelles. En visite à Paris le mercredi 23 juin, Ursula von der Leyen (présidente de la Commission européenne) a échangé avec Emmanuel Macron et donné son feu vert au plan proposé en mai dernier par le Gouvernement français. Ce sont donc 40 milliards d'euros d'aides que la France va recevoir. Le plan de relance européen est de 750 milliards d'euros et pour en bénéficier, il faut respecter certaines conditions : au moins 37 % des fonds doivent être consacrés à la transition écologique ; au moins 20 % des fonds doivent être consacrés à la transition numérique. Comme indiqué par Bercy, la France veut aller plus loin avec des taux respectifs de 50 % et 25 %.Pour l'instant en France, plus de 36 milliards d'euros ont d'ores et déjà été dépensés pour soutenir l'économie. L'idée est entre autres de permettre aux entreprises - qui ont reçu plus d'1,5 milliard d'euros - de maintenir leurs effectifs et même d'embaucher. Ces aides doivent en outre les aider à se moderniser et à investir afin de gagner en compétitivité. Enfin, l'objectif du Gouvernement est de diminuer l'impact environnemental des firmes françaises. Mais ces mesures suffiront-elles ou faudra-t-il un deuxième plan de relance ? Bruno Le Maire s'est exprimé à ce sujet.Début mai, Bruno le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, avait indiqué qu'un bilan de tous les dispositifs mis en place pour aider l'économie française serait dressé dès cet été. Il avait ensuite fait savoir que la rentrée (septembre) serait l'occasion de faire le point sur la nécessité ou non de mettre en place un deuxième plan de relance. De son côté, Emmanuel Macron avait évoqué l'idée d'un deuxième plan de relance, expliquant qu'il faudrait, dans les prochains mois, « inventer un deuxième temps de la relance ». Finalement, le 10 mai dernier, Bruno Le Maire a indiqué qu'il n'y aurait pas de deuxième plan de relance mais, peut-être, un plan d'investissement « sur le long terme ». « Nous allons retrouver en 2022 le niveau d'activité de 2019. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux ? C'est-à-dire avoir une économie plus compétitive, plus productive, qui crée plus de croissance et surtout, plus de respect de l'environnement ? » a-t-il déclaré. Nous devrions en savoir plus, prochainement, sur les projets du gouvernement.