Un propriétaire tire sur sa locataire pour un motif incongru

Une locataire qui assure pourtant payer son loyer rubis sur l’ongle a suscité les foudres de son propriétaire qui l’a blessée au bras avec une arme de chasse.

Les relations entre propriétaires et locataires ne sont pas toujours simples à l’image de ce propriétaire qui a retiré les fenêtres de la maison qu’il louait pour cause d’impayés ou de cet autre individu qui a kidnappé son locataire . Ici, un propriétaire a tiré un coup de fusil le 12 juin et a atteint le bras gauche de sa locataire, Audrey, qui était pourtant dans sa voiture. Il s’était approché de son véhicule avec sa tondeuse. Audrey avait klaxonné comme il faisait obstacle à son passage. Il s’était alors exclamé « Audrey, ça ne va plus » et avait tiré sur elle. Résultats, elle se retrouve avec des ligaments sectionnés, l’humérus brisé sur huit centimètres et une vingtaine de vis implantées. Elle ne peut plus bouger son bras ni sa main.

« Qu’est-ce que je fais maintenant avec un bras en moins? Je dois toujours payer le loyer de mon commerce, j’ai des frais engagés, des factures... Je n’ai plus de logement. Je réside chez ma mère, dans 40 m², avec mon mari et mon fils de 15 ans qui doit dormir dans le même lit que sa grand-mère de 72 ans », se lamente-elle auprès de La Provence . Le bailleur qui est aussi son voisin a pris la fuite et est aujourd’hui introuvable. Son époux a dû temporairement cesser son emploi de mécanicien pour s’occuper d’Audrey. Et Audrey, cuisinière et gérante d’un traiteur arménien, ne peut plus travailler. Ce n’est pas la première fois que le bailleur fait preuve d’actes impulsifs. Il a réalisé des travaux dans le garage des locataires sans prévenir. Audrey et Edmond ont déposé une main courante en avril pour dénoncer cet acte.

Un différend pour travaux

Qu’est-ce qui a pu pousser le propriétaire de 78 ans à blesser sa locataire? Le couple assure payer son loyer de 920 euros correctement tous les mois depuis son installation dans les lieux en octobre 2019. Audrey pense que c’est un simple différend pour travaux qui a mis le feu aux poudres. Des infiltrations d’eau répétées avaient conduit Audrey à demander au propriétaire de faire des travaux. Ce dernier refusait catégoriquement de mener des travaux et Audrey a sollicité son assurance qui a dû envoyer un courrier au propriétaire. Lettre qui a dû hérisser le poil du propriétaire au point de s’emparer d’une arme de chasse. Le couple a vidé son domicile en une semaine et compte bien trouver un autre toit, appartenant à un propriétaire moins impulsif.