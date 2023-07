Un propriétaire déçu des enchères sur son duplex parisien de luxe

Le propriétaire s’attendait à une proposition plus élevée pour ce bien situé dans le 8e arrondissement de Paris. La mise à prix était de 5 millions d’euros et l’offre la plus élevée est à 6,1 millions...

Alors que les enchères débutaient à 5 millions d’euros pour ce penthouse parisien doté d’un rooftop paysagé, le compteur s’est arrêté à 6,1 millions d’euros, le 6 juillet. Le prix proposé, à 5 millions d’euros, n’était qu’une première offre possible. Il faut dire que le bien situé dans le 8e arrondissement de Paris est impressionnant avec sa vue sur des monuments parisiens incontournables comme la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le Sacré-Cœur. La superficie de la terrasse est également vertigineuse, 260 mètres carrés.

Revenons sur le déroulé de la vente interactive organisée par le réseau immobilier haut de gamme Barnes et étalée sur 24 heures. Une première offre a été déposée avec une hausse de 100 euros seulement alors que toute offre déposée devait être supérieure à la précédente de 100.000 euros minimum. Peut-être était-ce la proposition d’un farceur. Une deuxième offre est arrivée le lendemain, à 5,1 millions d’euros. La vente peine alors à décoller avec deux propositions supplémentaires seulement dans la journée. C’est dans les dernières minutes qu’elle s’affole. À 19h41, un prix de 5,4 millions d’euros est proposé et en dix-sept minutes, on passe à 5,6 millions. La vente est censée se terminer à 20 heures précises mais à 19h58, une tranche de 100.00 euros est franchie. À 20h pile on atteint 5,9 millions d’euros. Cette offre ayant eu lieu 5 minutes avant la fin des enchères, elle a prolongé la durée de la vente de 5 minutes supplémentaires. La dernière offre s’élève finalement à 6,1 millions d’euros. La bataille a été rude mais les enchères n’ont pas été fiévreuses pour un logement de 300 m² avec quasiment la même surface de terrasse.

Peu de participants

« C’est vrai, le propriétaire est déçu », reconnaît Adrien Jaffredo, directeur commercial chez Barnes, auprès du Parisien . Seule la moitié des douze personnes à avoir visité le bien a participé à la vente aux enchères. Le propriétaire est toutefois libre de refuser cette offre et n’a pas fait connaître sa décision pour l’instant. Le marché du luxe qui jusque-là volait de record en record est-il en train de s’essouffler ? Thibault de Saint-Vincent, à la tête de Barnes, soulignait en début d’année que la négociation touche désormais également les biens sans défaut et que certains propriétaires ont bien du mal à s’y faire.