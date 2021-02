Un programme immobilier parisien de grand luxe remplacé par 10 HLM

Ian Brossat, adjoint chargé du Logement, jubile face à Rachida Dati en annonçant avoir préempté une parcelle du 7e arrondissement où des logements étaient proposés à plus de 40.000€/m².

«Je pensais vous faire plaisir en faisant 10 logements sociaux dans le 7e arrondissement...» Au cours du conseil de Paris (qui a débuté mardi 2 février et se tient jusqu'à ce jeudi 4 février), l'adjoint communiste en charge du Logement, Ian Brossat a pris un malin plaisir à titiller la maire du 7e arrondissement, Rachida Dati, et ne s'est pas privé de partager ces échanges sur Twitter. L'élu qui mène depuis des années une croisade de rééquilibrage des logements sociaux dans les quartiers les plus huppés de la capitale qui en sont le plus dépourvu (notamment les 7e, 8e et 16e arrondissements) n'a pas boudé son plaisir en annonçant que la Ville allait préempter une parcelle où devait s'installer un programme immobilier privé de grand luxe au 5, passage Jean-Nicot.

L'opération en question est décrite par l'élu comme un programme commercialisé à 48.000 euros du mètre carré. Un peu exagéré tout de même, puisque le descriptif et les tarifs de vente de cet immeuble qui devait s'appeler El Septimmo, dont la réalisation devait être effectuée par Marignan Pierre 2000 promotion et la commercialisation par Paris Maillot, sont toujours visibles en ligne. On y trouve huit logements du 2 au 4/5 pièces duplex, de 58 m² à 168 m² pour des tarifs s'étalant de 1.080.500 euros à 5.304.500 euros. C'est, certes, particulièrement coûteux avec un record à 44.000 €/m² (pour les deux logements de 73 m² disposant d'un jardin en plus d'une terrasse) mais les tarifs démarrent à 18.600 €/m² (pour un T2 de 58 m² avec jardin). Sachant que les prix dans l'ancien sur cet arrondissement s'affichent en moyenne à 14.669 €/m² selon le site Meilleurs Agents (avec une fourchette de 10.559 à 23.840 €/m²) et que les jardins y sont particulièrement rares, le tarif semble moins déconnecté de la réalité.

Au final, le droit de préemption en question porte sur une minuscule parcelle de 149 m² comprenant actuellement une construction sur un niveau à usage de parking (4 places de stationnement) qui sera acquise au prix de 1,9 million d'euros. Un bail de 65 ans sera ensuite conclu avec un bailleur social parisien pour y réaliser un programme de dix logements sociaux familiaux. Une opération particulièrement réduite quand on pense aux 251 logements sociaux que la Ville est en train d'installer dans le même arrondissement, rue Saint-Dominique, dans les anciens bureaux du ministère de la Défense. «C'est utile de faire de petites opérations, s'est justifié Ian Brossat, ce qui évite de concentrer le logement social toujours au même endroit.»