Un premier semestre 2020 résilient pour le marché des SCPI en pleine crise du Covid-19

Les chiffres publiés par l'ASPIM et l'IEIF viennent de tomber pour le marché des SCPI au 1er semestre 2020. Alors que beaucoup d'interrogations montaient au sujet de l'impact de la crise du Covid-19 sur ces véhicules d'épargne, le bilan publié par les deux associations professionnelles de référence dans le monde de la pierre papier est plutôt rassurant : la collecte reste en ligne avec la moyenne des cinq dernières années, et la performance globale des SCPI est supérieure à 5% sur les 12 derniers mois.

Loin de connaître un phénomène de décollecte comme sur d'autres placements financiers, la pierre papier a continué son très long cycle de croissance au 1er semestre 2020, selon le bilan semestriel publié par l'ASPIM (Association Française des Sociétés de Placement Immobilier) et l'IEIF (Institut de l'Epargne Immobilière et Foncière). La capitalisation du marché des SCPI atteint ainsi 68,9 milliards € au 30 juin 2020, en hausse de 14% sur un an. Les SCPI ont collecté au global 3,43 milliards € nets au 1er semestre 2020, un chiffre certes en baisse de 20% par rapport à S1 2019 (qui était exceptionnel) mais qui reste supérieur de 43% à celui du 1er semestre 2018. Bien sûr, l'essentiel de cette collecte s'est réalisée au 1er trimestre 2020 avant le confinement, mais il est intéressant de noter qu'au second trimestre, les sociétés de gestion ont tout de même réussi à engranger 875 millions € de capitaux nets de retraits, et ceci en partie grâce à un effort de dématérialisation des souscriptions qui s'est avéré être très utile en période de confinement.

Du côté des performances, les SCPI affichent en moyenne 5,3% de rendement global sur les 12 derniers mois au 30 juin 2020, dont 4,2% de rendement courant et 1,2% de revalorisation des prix de parts. Très honorable dans un contexte de taux d'intérêt négatifs et de forte volatilité sur les marchés boursiers ! Enfin, la liquidité des SCPI est au rendez-vous en cette période de crise sanitaire, puisque malgré une accélération du marché secondaire au second trimestre, le taux de rotation est resté quasiment inchangé à 0,86% de la capitalisation du marché au S1 2020, contre 0,82% au S1 2019. En dépit du confinement qui a freiné la collecte, le communiqué de l'ASPIM et de l'IEIF précise que l'ensemble des demandes de retraits a pu être compensé par des souscriptions nouvelles.