Un premier investissement à Madrid pour la SCPI Elialys d'Advenis

Lancée l'année dernière, la SCPI Elialys du groupe Advenis cible principalement les marchés immobiliers des pays d'Europe du sud. Après le succès de la SCPI Eurovalys dédiée aux marchés de bureaux en Allemagne, qui a atteint fin 2019 une capitalisation de 449 millions €, Advenis a décidé avec ce nouveau véhicule de décliner son offre sur d'autres zones européennes à fort potentiel comme l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Quelques mois seulement après son lancement, la SCPI Elialys affichait une capitalisation proche de 16 millions € (au 31/12/2019).

Dans le bulletin trimestriel d'information du 4ème trimestre 2019 de la SCPI Elialys, la société de gestion Advenis précisait être « rentrée en négociation exclusive pour l'acquisition d'un premier actif en Espagne. »

Fin février, cette transaction a finalement été confirmée par Advenis qui donne plus de détails sur le premier actif immobilier à rejoindre le patrimoine de la jeune SCPI. Il s'agit d'un immeuble de bureaux situé à Madrid, dans le quartier du Paseo de la Florida au nord-ouest de la ville. Le prix annoncé pour cet actif est de 15,5 millions € hors droits pour une surface de 6 444 m2, dont 6 144 m2 de bureaux et 300 m2 d'espaces d'archives, avec également 182 places de parking. L'immeuble date de 1989 et se développe en R+2 au-dessus d'un niveau de sous-sol, il est loué à 3 locataires en baux ferme sur une durée résiduelle moyenne de 5,37 années avec un taux d'occupation locative globale de 92%.