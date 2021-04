Installer un joli potager sur son balcon et avoir la fierté d'apporter, sur la table, ses propres productions est devenu le rêve ou l'objectif de certains citadins. Se lancer dans l'aventure du jardinage nécessite certaines compétences que beaucoup n'ont pas. Consciente de cette réalité, une nouvelle société a su mettre à profit ce nouveau loisir urbain. Comment allier plaisir et production ?

Un potager sur son balcon - iStock-Neydtstock

Un jardin sur son balcon, mais pourquoi ?

Surfer sur la vague du bio ?

Le plaisir de voir pousser ses légumes et fruits n'a pas de prix et, entre confinement et pandémie, le goût des Français pour des produits plus sains s'est accru. La tendance actuelle des Français est de vouloir une nutrition plus sécurisée donc de s'approprier un espace où cultiver ses propres productions. Cette tendance a gagné nos villes et on occupe, de plus en plus, les espaces libres pour y implanter des potagers. Le jardinage devient loisir et on est fier de produire local ! De petits jardins citadins à l'aménagement de terrasses, tout espace libre devient potentiellement cultivable. Cette agriculture urbaine se veut vectrice de lien social et elle contribue à modifier notre paysage. Mais, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un petit lopin de terre, il est toujours possible de transformer son balcon en mini-potager. Si ces installations ne remplaceront jamais un véritable potager, elles ont le mérite de permettre à leurs utilisateurs de voir pousser ce qui finira dans leurs assiettes.La Startup Home Potager, leader du potager intelligent, a su fort bien tirer profit de ce nouvel engouement et est devenu le best-seller du confinement. Fondée en 2016 par Frédéric Besse, cette startup offre aux citadins la possibilité d'installer un potager vertical connecté à une application Smartphone sur son balcon. Le Home Potager est un potager urbain à la forme moderne. Formé de 4 ou 6 modules, il contient des emplacements permettant d'accueillir 12 ou 18 plantes. Son design vertical et modulaire s'intègre parfaitement dans le paysage urbain et n'occupe qu'un espace restreint. Il a la particularité d'offrir une culture hydroponique où les plantes se développent dans des billes d'argile et se nourrissent de peu d'eau et de quelques nutriments permettant d'accélérer la pousse. Cette agriculture d'un type nouveau est connectée et il suffit de se rendre sur l'application pour savoir si la plante a besoin d'un quelconque rajout. Grâce à cette application, les utilisateurs, déjà au nombre de 250, bénéficient également d'une plateforme d'échanges sur laquelle ils peuvent échanger leurs récoltes et leurs expériences. Ce produit, conçu et fabriqué à 80% en France, est élaboré à base de matériaux respectant l'environnement et a d'ailleurs été plusieurs fois primé. Or, si tout ceci semble présenter de nombreux avantages, on ne peut négliger qu'il a un réel coût. Commercialisé sous forme de 2 kits (soit 12 plantes à 490€, soit 18 plantes à 590€) par des sites e-commerce (homepotager.fr, amazon.fr, Truffaut.com, fnac.com ou Nature et Découvertes entre autres), ce système propose de vous faire économiser 30% sur votre budget légumes. Cependant, s'il permet une croissance rapide en l'absence de pesticides et est facile d'entretien, en retire-t'on le même plaisir que de voir pousser ses légumes en pleine terre ?