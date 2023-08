Un patron croule sous les appels après avoir proposé 10 000 euros pour retrouver des voleurs

L'homme est à la tête d'une société spécialisée dans la fabrication de bras hydrauliques à Saint-Quentin (Aisne). Illustration. (Niekverlaan / Pixabay)

Un chef d’entreprise basé à Saint-Quentin (Aisne) a lancé un appel à témoins, jeudi 3 août 2023, pour retrouver les auteurs d’un vol de matériaux de chantier survenu deux jours plus tôt. Une annonce dans laquelle il a notamment promis 10 000 euros. Depuis, l’homme aurait reçu des dizaines d’appels par jour.

Dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2023, plusieurs panneaux de bardage et trois tôles sur mesure avaient été dérobées sur le chantier d’un des bâtiments de l’entreprise. Celle-ci ne pourra pas être réapprovisionnée avant au moins trois mois et a donc été contrainte de mettre son ouvrier chargé du chantier au chômage technique. Après avoir signé un dépôt de plainte au commissariat, le chef d'entreprise a décidé de tenter le tout pour le tout en lançant l’appel à témoins dans le journal local.

10 000 euros de récompense

« Il y en a assez de l’impunité et il faut un peu que la peur change de camp, que les voleurs ne dorment plus tranquilles » , a-t-il martelé. « C’est insupportable de se faire voler son outil de travail, s’est-il encore insurgé. D’où ma réaction symbolique, mais j’irai jusqu’au bout pour marquer le coup » . L’homme avait décidé d’offrir la somme de 10 000 euros à quiconque permettrait de mettre la main sur les malfrats.

Une annonce qui a fait forte impression auprès des habitants de la région, puisque le gérant recevrait près d’une dizaine d’appels par jour depuis la parution de l’article. « Il y a ceux qui dénoncent leurs voisins et des témoignages plus précis et plus crédibles » , a-t-il précisé. Le chef d’entreprise s’est déjà déplacé sur les lieux indiqués par l’un des informateurs, mais n’a pas reconnu le matériel qui lui avait été dérobé. Il étudie actuellement d’autres pistes potentielles.