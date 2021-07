La France enregistre un nombre record de créations d'entreprises en France depuis janvier dernier. 300 000 nouveaux micro-entrepreneurs ont vu le jour depuis le début de l'année et un million d'entreprises ont été créées en France ces 12 derniers mois. Comment expliquer un tel boom de l'entrepreneuriat ?

Crise sanitaire et entrepreneuriat

Se lancer en tant que micro-entrepreneur

Le cas des étudiants et freelances

La crise sanitaire n'a pas que du tort : elle a poussé de nombreux Français vers les portes de l'entrepreneuriat, redoublant de motivation et de besoin d'indépendance ! On comptabilise plus de 996 000 créations d'entreprises entre juin 2020 et mai 2021, avec 290 000 nouveaux micro-entrepreneurs entre janvier et mai 2021. Cette hausse des chiffres de la création d'entreprises est très fortement liée au régime micro-entrepreneur. Création, oui, chiffre d'affaires, pas toujours ! En moyenne, on remarque que la moitié des micro-entrepreneurs déclarent du chiffre d'affaires.Les avantages d'être micro-entrepreneur Le régime micro-entrepreneur est un régime qui ne peut être accordé qu'aux entreprises individuelles. Ce régime simplifié sur le plan social et fiscal est très adéquat pour les personnes souhaitant lancer leur activité car elles ne payeront les charges que sur le chiffre d'affaires réellement encaissé par l'entreprise. Mais ce n'est pas tout ! Être micro-entrepreneur, c'est aussi pouvoir jouir d'une plus grande liberté et flexibilité notamment en ce qui concerne l'organisation de son temps. Les moments passés auprès de sa famille pourront se multiplier ! Enfin, devenir micro-entrepreneur permet aussi de développer une activité indépendante et d'avoir un plan B à côté de son emploi, potentiellement sur la sellette à cause de la situation économique actuelle. Les inconvénients de ce régime Se lancer comme micro-entrepreneur ne se fait pas toujours par choix. Avec la crise, la situation de l'emploi salarié en France est parfois précaire, notamment à cause des nombreux licenciements et ruptures conventionnelles. De plus, pour les entrepreneurs très ambitieux, il s'agit d'un régime qui leur apparaîtra comme provisoire car il devra être abandonné. Passer au réel permet notamment de bénéficier d'un régime plus avantageux en termes de déduction de frais.Selon l'Acoss, entre juin 2019 et juin 2020, il y a eu une augmentation de 40,2% des microentreprises dans la catégorie « activités de poste et courriers », comptabilisant 119 900 inscrits. Car oui, les étudiants ont dû créer leur activité, pour ceux qui ont perdu leur job en restauration ou de baby-sitting. Une majorité s'est donc inscrite en tant que livreurs de repas, pour le bonheur des plateformes Deliveroo ou Uber Eats, notamment. Ce secteur n'était d'ailleurs pas en peine pendant les différents confinements, bien au contraire. Cependant, les étudiants ne sont parfois que des micro-entrepreneurs éphémères : on sait que l'activité d'un livreur Deliveroo n'est que de 11 mois. D'un autre côté, à la suite des restrictions d'ouverture de certains magasins liées à la crise du Covid-19, le besoin de transformation digitale de certains commerçants les a poussés à recourir à des freelances, les aidant ainsi à créer leur site ou à améliorer leur communication sur les réseaux sociaux.