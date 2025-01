Un milliardaire émirati rachète un prestigieux haras normand

En moins de quatre mois, ce domaine de plus de 300 hectares, vendu par la famille d’un armateur grec, a trouvé preneur, quasiment au prix.

Un prestigieux haras normand était à vendre. Des « grands patrons français » étaient sur le coup mais finalement, c’est un étranger du Moyen-Orient qui a emporté la mise. Il s’agit du cheikh Mansour d’Abou Dhabi. Un nom qui n’est pas étranger à certains fans du ballon rond. Il s’agit en effet du propriétaire du club de Manchester City, l’un des clubs majeurs du championnat anglais. Quant au haras, il est tout aussi prestigieux car c’est l’un des plus grands du monde: Fresnay-le-Buffard (Orne), détenu depuis 45 ans par l’armateur grec Stravros Niarchos puis sa famille à la suite de son décès en 1996.

Situé à Neuvy-au-Houlme, à moins de 50 kilomètres au sud de Caen (Calvados), ce domaine d’exception a vu sept jockeys remporter l’illustre Prix de l’Arc de Triomphe . Le vice-président des Émirats arabes unis disposera d’un écrin de 240 hectares (dont 205 hectares de pâturages et 12 hectares de parcs) auxquels il faut ajouter 85 hectares d’une propriété adjacente («La Haute Côte») et d’un château du 18e siècle, de plus de 640 m² répartis sur quatre niveaux et entièrement rénové en 2015.

Une vente à 26 millions d’euros

La propriété comprend également deux autres demeures de «grand standing» - «La Haute Côte» donc, de 525 m² et «La Belle Étoile» de 235 m² - ainsi que 23 logements pour les invités et le personnel. Le haras a également été agrandi: des terres, des écuries ainsi qu’une piste d’entraînement ont été ajoutées au domaine. Les paddocks sont ainsi pourvus d’écuries comportant environ 200 boxes situés sur la propriété principale.

Les nouveaux propriétaires disposent d’une « somptueuse demeure historique et une installation hippique de renom mondial, digne d’un «Wellington International» (ville de Floride reconnue comme la capitale mondiale de l’équitation)», aux dires de Cyrille Maupas, directeur des bureaux normands de Sotheby’s (Deauville, Pays d’Auge, Rouen et Bayeux). Et ils y ont mis le prix: 26 millions d’euros pour un haras affiché près de 27 millions d’euros. Une goutte d’eau pour le cheikh Mansour dont la fortune est estimée à 30 milliards de dollars. Conséquence: la vente s’est conclue en moins de quatre mois.