Un manoir normand du 16e siècle à vendre pour seulement 130.000 €

Ce bien qui serait une ancienne maison de santé est unique en son genre. La mise à prix est toutefois dérisoire en raison de son état.

Sauvez un monument historique authentique composé de deux pavillons et d’un pressoir. Vous pouvez faire l’acquisition du manoir des Mathurins près de Lisieux, dans le Calvados (14), pour la modique somme de 130.000 €, le prix d’un petit studio dans certains quartiers de Paris.

« Il n’y a aucun équivalent à cette singulière construction à pans de bois consistant en une longue galerie à deux niveaux, développée sur onze travées, unissant deux pavillons portés sur un niveau en briques et pierre », indique l’agence Patrice Besse, chargée de la vente . Effectivement, ce bâtiment unique en son genre est composé de damiers de briques et pierre mais aussi de pans de bois. Ce n’est pas un habitat seigneurial comme de nombreux édifices du Pays d’Auge.

Une restauration entre 1,5 et 2 millions d’euros

De même, son origine demeure mystérieuse. Cet édifice du 16e siècle, inscrit à l’Inventaire des Monuments historiques depuis 1928, serait à l’origine une maison de santé, suivant un arrêt du 14 juin 1584. « Il s’agirait alors d’un exceptionnel et précoce exemple d’architecture hospitalière », explique l’agence. Il a été construit par des religieux Mathurins qui tenaient l’Hôtel-Dieu de Lisieux. Le lieu a ensuite été la propriété de la famille de l’ancien sénateur du Calvados Jacques Descours-Desacres, membre du Groupe de l’Union des Républicains et des Indépendants, jusqu’en 2003 puis a connu différents propriétaires avant d’être de nouveau mis en vente, d’après Ouest-France .

Pourquoi un prix si dérisoire pour un bien aussi unique, entouré de presque deux hectares de terres? C’est une ruine et tout est à refaire. Une restauration estimée entre 1,5 et 2 millions d’euros. Des travaux ont déjà été effectués pour éviter un éboulement. L’environnement du manoir enclavé et victime de nuisances sonores dues à la proximité de la voie ferrée et à la rocade peut rebuter les éventuels acquéreurs et conduire à un transfert.

L’édifice serait alors démonté et remonté à l’identique mais dans un autre lieu. Pas d’inquiétude pour les Normands attachés à leur patrimoine , il ne quitterait pas les terres du Pays d’Auge ou seulement pour se dresser dans un département limitrophe. « Un tel transfert a déjà permis le sauvetage de plusieurs monuments historiques en Normandie », indique l’agence. En tout cas, « il ne finira pas dans le sud de la France », affirme Yann Campion, directeur de l’agence régionale Patrice Besse en Normandie.