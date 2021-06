Un lombricomposteur à la portée de toutes les plantes

Depuis ce mois de juin, les jardineries Truffaut proposent un nouveau concept qui consiste à faire pousser des plantes avec des épluchures. Si l'idée peut paraître farfelue, elle repose sur des constats liés à notre quotidien et à l'environnement. Qu'en est-il et comment ceci fonctionne ?

Un lombricomposteur a? la porte?e de toutes les plantes - iStock-Cyril Aucher

Des constats alarmants

Qu'est-ce que l'AquaCompot ?

Des avantages indéniables

L'ADEME relève que chacun d'entre nous produit 354kg d'ordures ménagères/an et que 30% d'entre elles sont des bio-déchets. Le Centre d'information sur l'eau estime, lui, que notre ressource en eau devrait chuter de 5100m3/personne et par an en 2025. Si on rajoute que la France produit 4,5 millions de tonnes de déchets plastiques, chaque année, il y a de quoi s'alarmer. Ces chiffres pourraient diminuer si chacun prenait conscience de l'impact qu'il a sur l'environnement. Certes des solutions existent et sont proposées mais elles sont souvent contraignantes et onéreuses pour les utilisateurs. Aussi, Mikael Cohen, via son entreprise L'AmiTerre a mis au point un système novateur qui permet de faire pousser des plantes, de la croissance à la floraison grâce à une alimentation composée uniquement d'épluchures : L'AquaCompot. Par ce processus qui ajoute une utilité au geste de tri, il espère amener 74% des français qui végétalisent leur intérieur à s'investir dans la préservation de l'environnement. Ce produit, d'abord commercialisé par internet en décembre 2020, a intéressé Truffaut qui, en le proposant dans ses jardineries, lui donne une nouvelle dimension.Il s'agit d'un lombricomposteur qui s'installe dans nos jardinières. Le but est de fabriquer un compost comme dans la nature. La matière organique (ici, nos épluchures) est transformée par les lombrics et des organismes vivants afin de produire un engrais naturel : le compost. Associé directement aux pots de fleurs, le lombricomposteur forme une unité avec la plante ; les deux s'entretiennent ainsi mutuellement pour former un écosystème unique. Il est exempt de tout entretien et il offre de la vie à la terre. Ainsi, l'arrosage n'est plus utile grâce à l'eau que contiennent les épluchures. De même aucun engrais n'est utile dans la mesure où les lombrics enrichissent naturellement à la terre.Si l'Aquacompot apporte de la vie à la terre et aère celle-ci, son objectif est d'améliorer la germination et la croissance des plantes tout en renforçant leur défense contre les maladies et les attaques d'arthropodes. Il a aussi pour particularité de diversifier les micro-organismes et de stimuler l'activité microbienne tout en nettoyant les plantes de leurs racines mortes. De plus, en permettant la rétention de l'eau et des éléments nutritifs dans la terre, il permet aux plantes de se développer sainement. Ce retour au principe de nature permet au jardinier d'obtenir des plantes plus belles et plus saines tout en faisant des économies et en réduisant les déchets. En plus, le pot est en plastique recyclable, encore un bon point pour l'environnement ! Rempli d'épluchures, l'Aquacompot permet 3 mois d'autonomie à vos plantes, ce qui est loin d'être négligeable pour les plantes et leur jardinier ! Aussi, faire pousser des plantes n'a jamais été aussi simple et il n'est plus besoin d'avoir la main verte pour obtenir de beaux résultats.