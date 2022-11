C’est une première pour la France. Un immeuble bioclimatique va être construit à Lyon, dans le quartier de la Confluence.

Un immeuble sans clim ni chauffage en 2025 à Lyon - iStock-rdou

Présentation du concept 2226 de Baumschlager Eberle Architectes

Le cabinet d’architecture autrichien Baumschlager Eberle Architectes (BEA) a eu l’idée il y a quelques années de créer L’immeuble 2226, nommé ainsi car la température idéale d’un bâtiment est comprise entre 22 et 26°C. Le souhait de l’entreprise ? Mettre de côté les équipements technologiques auxquels nous sommes habitués et employer des matériaux spécifiques ainsi qu’un logiciel de contrôle des flux énergétiques. Le prototype de l’Immeuble 2226, inauguré dans les années 2010, est un genre de cube de 24 mètres de hauteur, de profondeur et de largeur. Sa structure est en briques creuses, réputées entre autres pour leur capacité à stocker la chaleur. Bonne nouvelle pour la France, l’Immeuble 2226 arrivera à Lyon en 2025.

Un immeuble 2226 bientôt construit à Lyon

La sobriété énergétique est vivement encouragée par le Gouvernement. Or, quand on regarde l'évolution du climat et celle de la nature, on constate qu’effectivement, un retour à un mode de vie plus simple et moins énergivore est nécessaire. Du côté des constructions nouvelles, Lyon pourrait inspirer d’autres villes françaises avec l’arrivée de son propre immeuble 2226. Situé dans le quartier de la Confluence, il ne sera équipé ni d’un système de chauffage commun (en revanche, les appartements seront dotés d’un système de chauffage d’appoint permettant à chacun de gérer sa consommation), ni d’un système de climatisation. Un dispositif de ventilation ne sera pas non plus au programme, sauf dans les pièces sanitaires (ventilation double flux). Comptant 24 logements répartis sur six niveaux, il s’agira d’un immeuble en BRS (bail réel solidaire). Le BRS est un dispositif récent qui permet de distinguer le foncier du bâti et ainsi de réduire les prix des logements. Ce projet a été porté par Nexity et est baptisé « Essentiel ». Seront proposés des appartements de deux à cinq pièces.

Une enveloppe qui retient et accumule la chaleur

C’est notamment grâce à son enveloppe que l’immeuble lyonnais pourra se passer de climatisation et de chauffage. Les parois, de par leur épaisseur, permettront de réguler la température. Elles « fonctionnent comme un accumulateur et retiennent la chaleur produite par les activités des habitants. » Du côté des matériaux, on trouvera : des briques monomur de 60 cm avec isolation en fibre de bois ; un socle en béton ; un enduit à la chaux ; une toiture dotée de panneaux solaires photovoltaïques ; des triples vitrages pour les grandes ouvertures ; des volets en bois automatisés (pour réguler la qualité de l’air, contrôler le taux de CO2 ou encore l’hygrométrie)

Bilan dans trois ans

Un suivi de l’immeuble mais aussi du comportement de ses occupants va être réalisé par un assistant à maîtrise d’usage. Un bilan sera ensuite dressé après trois années d’occupation. Les architectes qui travaillent sur ce projet visent une consommation de 2 kWh/m²/an. Le lancement des travaux est programmé pour le premier trimestre 2023.