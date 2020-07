Un immeuble breton emballé par un roi du trompe-l'œil

L'artiste néerlandais Leon Keer vient d'achever cette fresque sur la façade d'un immeuble de Morlaix.

Un évident clin d'œil à l'artiste Christo, champion incontesté de l'emballage de monuments, récemment décédé et une belle réflexion sur la notion de cadeau. C'est dans le cadre du Morlaix Graff Tour 2020 organisé par les Ateliers du Graff, que l'artiste néerlandais Leon Keer a réalisé cette impressionnante fresque en trompe-l'œil. La deuxième édition de cette manifestation consacrée au graffiti et au street-art dans la cité finistérienne célèbre pour son viaduc permet aux immeubles de la ville de s'orner d'œuvres peu courantes.

Baptisée «Safe House» («maison sûre» voire «résidence sécurisée»), la peinture occupe tout le pignon d'un immeuble du quartier de la Vierge noire, à Morlaix. L'artiste international, dont on peut voir les œuvres des États-Unis à la Russie en passant par l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou l'Asie, connu pour ses créations anamorphiques (une déformation des perspectives qui perd sa déformation grâce à la forme du support de la peinture) a opté ici pour un «simple» trompe-l'œil.

Un toit est un cadeau

L'emballage est un clin d'œil au regretté Christo et son épouse Jeanne-Claude mais évoque aussi très clairement un paquet-cadeau. Et ce cadeau, il a été ressenti plus que jamais durant la période du confinement: c'est tout simplement le fait de disposer d'un toit pour se protéger. Sur son compte Instagram, l'artiste précise: «Ce n'est pas une évidence pour tout le monde d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Votre domicile est précieux et vous donne confort et protection, un cadeau qui comble les besoins essentiels de la vie. En l'honneur du grand Christo et de Jeanne-Claude.»

Un sujet somme toute très simple mais traité avec beaucoup de réalisme et qui fait pafaitement ressortir les plis du papier d'emballage doré malgré la surface parfaitement plane de la façade. Sans oublier les morceaux de rubans adhésif coupés à la va-vite, un peu de travers... Un vrai cadeau pour les Morlaisiens comme l'écrit le quotidien local Le Télégramme qui prétend que désormais «même les Morlaisiens les plus imperméables au street-art connaissent, sinon son nom, du moins le style du Hollandais Leon Keer» . Les différentes œeuvres de l'artiste sont aussi à retrouver sur Twitter ou sur Youtube.