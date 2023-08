Un hameau complet avec maisons, usine et étang cherche preneur

Un large ensemble immobilier s’étendant sur 67 hectares est actuellement en vente, près de Vesoul, pour un peu plus de 2 millions d’euros. De quoi concevoir les projets les plus fous.

Ce n’est pas une unique maison qui est en vente à Luxeuil-les-Bains, en Haute-Saône (70), non loin de Vesoul, mais plusieurs propriétés dans un même lot: l’ancienne tréfilerie ou atelier de fabrication de bobines de fils en métaux, en friche , la maison de maître du propriétaire, les anciennes maisons des ouvriers, des terrains agricoles de 35 hectares et même un étang. Un hameau entier donc, à la fois « unique, atypique et incroyable », comme le précise l’annonce, qui s’étend sur plus de 67 hectares.

Ce site est chargé d’histoire. En 1539, il comprenait un moulin puis un haut-fourneau établi au 17e siècle. L’établissement devient ensuite une forge, avant de se spécialiser dans les années 1880 dans l‘activité de tréfilage. Chaque mois, entre 40 et 50 tonnes de fil de fer fin, en acier et en laiton, étaient produites pour créer des toiles métalliques ou des fleurs artificielles ou encore des cordes, en 1918.

Un bien à plus de 2 millions d’euros

Ce terrain de jeu, à acquérir pour un peu plus de 2 millions d’euros, permet d’imaginer des projets plus ou moins rocambolesques: une personne dans le Midi souhaite y créer un village uniquement pour ses amis, comme le relate Le Parisien . « On peut imaginer un éco-village, de l’éco-tourisme avec des cabanes sur l’eau et dans les arbres, pour profiter de la quiétude des lieux. Les propriétaires ne se ferment pas de porte, ils veulent juste ne pas dénaturer les lieux avec un projet du style parc d’attraction. On peut même envisager plusieurs projets sur le site », se projette Rémy Keigerlin, de l’agence immobilière Horae-Transactions, en charge de la vente, auprès du Figaro .

Faire l’acquisition du hameau du Beuchot offre l’avantage d’acquérir « un bien d’un seul tenant, pas éclaté, ce qui est rare. Même les terres agricoles sont attenantes », assure Rémy Keigerlin. Mais il y a aussi des inconvénients comme « l’entretien du hameau qui est onéreux, notamment pour l’étang », reconnaît l’agent immobilier.

La vente d’un hameau comme celui-ci est assez rare mais pas unique. En avril dernier, un hameau entièrement rénové était en vente dans les Pyrénées-Orientales et en 2022, un couple de Britanniques avaient fait l’acquisition d’un hameau normand pour une bouchée de pain , 26.000 euros.