Un couple de retraités condamné à de la prison ferme pour avoir squatté une maison pendant trois ans

Un couple de retraités était jugé par le tribunal de Castres (Tarn). Habitué aux escroqueries, il a occupé entre 2013 et 2016 une maison, se faisant même passer pour les propriétaires.

Un couple de retraités de 73 et 79 ans était jugé en son absence mardi 16 mai 2023 par le tribunal de Castres (Tarn). Ils devaient répondre de l’occupation illégale, durant trois ans, d’une maison mise en vente en 2013, rapporte La Dépêche du Midi .

Estimé à 260 000 euros, le bien avait vite intéressé ce couple de retraités « bien sous tout rapport », originaires du Vaucluse. Les acquéreurs n'avaient pas négocié le prix et avaient même assuré ne pas avoir besoin de faire un prêt. Un compromis de vente avait donc été rapidement signé.

Ils se font passer pour les propriétaires

Le couple a ensuite demandé aux vendeurs s’ils pouvaient occuper quelques pièces de la maison, afin d’éviter les allers-retours. Une demande acceptée par les propriétaires, qui ne se sont pas méfiés. D’autant qu’ils partageaient de bons moments ensemble : « On buvait l’apéro avec eux, ils paraissaient très gentils » .

Le duo va finalement occuper la maison pendant trois ans, en se faisant passer pour les propriétaires. Ils ont réussi à faire durer les procédures grâce à plusieurs prétextes et en créant de faux documents à l’en-tête de notaires inexistants. Ils ont même réalisé des travaux dans la maison et demandé aux vrais propriétaires de les payer. « Ils étaient comme chez eux, au point que les voisins commençaient à les croire eux plutôt que nous » , ont expliqué les victimes.

Prison ferme

La procédure d’expulsion est finalement arrivée à son terme en octobre 2016 et les squatteurs ont dû quitter les lieux. Le préjudice pour les propriétaires est estimé à plus de 37 000 euros.

Absents au tribunal, les prévenus ont tout de même écrit un courrier dans lequel ils réfutent toutes les accusations et crient au complot. « Ils ont des procédures en cours à Arras et Avignon. Ils ont fait de l’escroquerie un mode de vie » , a indiqué le procureur de la République. Le couple a été condamné à huit mois de prison ferme et devra payer des dommages et intérêts aux victimes.