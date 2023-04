Un berger dénonce ses conditions de logement avec un clip de rap

En plus d’une pétition visant à dénoncer le mal-logement des bergers dans les alpages, un jeune pâtre sort un clip de rap pour faire bouger les lignes.

« Là-d’dans on vit à deux sur 4 mètres carrés / Y a une fenêtre pas deux /40 centimètres carrés / Pas de gaz pour cuisiner / Pas d’chauffage sans incendier. Pas de place pour se rel’ver/ Un matelas pour tout plancher », scande Félix Portello, dans son premier single de rap, «Niche à Chien», comme l’indique Le Parisien . Le trentenaire n’est pas un rappeur aguerri mais un jeune berger qui cherche par tous les moyens à alerter sur les mauvaises conditions d’hébergements des bergers en alpage. Il lance aussi une pétition «Stop au logement des berger​.​e​.​s dans des niches à chien», qui a recueilli 828 signatures en deux semaines.

« Mais si quand on vous dit «berger» vous imaginez une jolie petite cabane, vous êtes loin de la réalité de nombre d’entre nous! », se lamente Félix Portello, dans sa pétition. C’est plutôt un étroit cabanon qui fait office d’hébergement aux bergers dans les alpages. Avec le retour du loup, les pâtres veillent sur leurs troupeaux jour et nuit. « Plutôt que d’investir dans la construction de nouveaux logements décents et durables, les Parcs Nationaux (Vanoise, Ecrins, Mercantour), qui ont le monopole de la construction dans leur territoire, préfèrent héliporter des cabanes de 4m² pour loger des berger.e.s en haute altitude pour des durées de 2 à 15 semaines », dénonce-t-il dans ce qu’il estime être le premier clip de rap pastoral.

Ni toilettes ni douche

Les cabanes mesurent donc 4 m², soit la taille d’un abri de jardin ou d’une grande niche à chien ou encore à peine la moitié des plus petits appartements parisiens, compare Félix Portello. Le cabanon de fortune ne comporterait ni toilettes ni douche. Ces logements sommaires sont peu coûteux pour les parcs, qui les développent. « La porte tient sur un trombone, c’est pas un lieu pour les gens, pas même un lieu pour les chiens. 4 m² pour deux bergers et 6 chiens », chante le pâtre originaire de l’Isère dans son clip. Avant de reprendre à tue-tête: « Construis-moi un logement digne ou ça va péter [...] Qu’est ce que tu me parles de respect quand tu me fais dormir là dedans? ».

Les revendications de Félix Portello? Un accès à l’eau potable, un lieu pour abriter les chiens, une cuisine correcte, du chauffage et une chambre par berger. « Comme les parcs nationaux ou les institutions pastorales ne nous écoutent pas, j’ai voulu faire ce clip de rap, un mode d’expression habituellement urbain et qui touchera le grand public », explique le berger qui filme son single devant sa cabane située à 2400 mètres d’altitude. Le parc de la Vanoise, situé en Savoie, répond à France Bleu Auvergne-Rhône-Alpes que « ces 11 cabanes en bois ont été conçues comme des solutions d’urgence et précise que le logement des bergers est aussi de la responsabilité de leurs employeurs ».

Les bergers ne sont pas les seuls à rencontrer des difficultés pour se loger. De nombreux saisonniers ne trouvent pas d’hébergements et finissent par renoncer à ce travail précaire. Aux Sables d’Olonne, la mairie incite les bailleurs à louer leur bien vacant ou inoccupé une grande partie de l’année au moins 10 semaines consécutives par an pendant 3 ans, entre le 1er avril et le 30 septembre, à des saisonniers.