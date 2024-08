«Un athlète a même acheté un appartement»: où en est-on de la commercialisation des logements du village olympique?

L’effet JO sur les logements du Village olympique est encore difficile à mesurer mais les appartements commencent à se vendre. Sur les 88 commercialisés par Icade, 52 sont réservés, soit environ 60%.

Les logements du Village olympique peinaient à se vendre au début de la commercialisation des biens. « Fin 2023, l’hiver a été un peu rude avec des taux qui ont augmenté . Il y a eu un sursaut ces derniers mois qui ne s’est pas dégonflé. On a eu peur que les sujets politiques entraînent un ralentissement mais ça n’a pas été le cas », assure Florence Chahid-Nourai, directrice des grands projets Île-de-France en charge du Village des Athlètes chez Icade.

Aujourd’hui, observe-t-on un effet JO? Les athlètes ont été logés dans le village olympique et ce village va être transformé en logements. « Sur 88 logements, 52 sont réservés, soit environ 60%. Il est difficile de dire si c’est l’effet JO étant donné qu’il y a encore des personnes qui sont en vacances. On avait laissé le bureau de vente ouvert en août et on a quand même fait 3 à 4 ventes en un mois », note Florence Chahid-Nourai.

« Un athlète a même acheté un appartement , confie-t-elle. Il avait visité l’opération et elle lui avait plu ». La directrice des grands projets Île-de-France ne souhaite pas dévoiler le nom de l’athlète ni le sport dans lequel il excelle. « Tout ce que je peux dire c’est qu’il ne dormait pas ici pendant les JO. Sa délégation n’était pas logée dans nos bâtiments », précise-t-elle. Les logements situés dans le quartier des Quinconces, du côté de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis (93), offrent une vue dégagée sur la Seine et pour certains une vue sur la Tour Eiffel.

Une TVA à 5,5 %

L’engouement pour les logements du Village olympique a commencé en février selon Florence Chahid-Nourai. « Ce sont surtout des primo-accédants qui achètent, de jeunes familles qui s’installent à Saint-Ouen et pas du tout des investisseurs. Notre cible ce sont les jeunes couples. Nous avons la chance de pouvoir proposer une TVA à 5,5% au lieu de 20% comme nous sommes dans un quartier prioritaire donc les jeunes actifs achètent à 6200 euros le mètre carré environ au lieu de 6900 », se réjouit-elle. Icade va lancer fin septembre, après les Jeux paralympiques, la commercialisation de deux autres bâtiments, soit 56 logements supplémentaires.

Le groupe Vinci, quant à lui, a mis en vente 174 logements, et il en reste encore 17 à acheter, selon RMC. Nexity et Eiffage n’ont pas encore démarré la commercialisation des logements. Les Jeux paralympiques qui débutent ce mercredi offriront un nouveau coup de projecteur aux logements du village des athlètes et accéléreront peut-être les ventes.