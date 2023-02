Un agent immobilier est accusé d’avoir dérobé 600.000 € à 26 clients

La direction du groupe Nestenn a résilié la franchise de cet escroc mais il a continué à travailler sans carte professionnelle.

Un gérant d’une agence immobilière Nestenn, à Persan, dans le Val-d’Oise (95) aurait arnaqué pas moins de 26 clients , rapporte Actu.fr . Il aurait empoché les séquestres qu’il aurait dû verser aux notaires, ainsi que des loyers et des commissions qu’il aurait dû payer à d’autres agents, pour la somme colossale de 600.000 €. Parmi les victimes, on retrouve un couple qui a signé un compromis de vente à l’agence Nestenn de Persan pour acheter une maison et versé un séquestre de 32.000 € début décembre.

Le 3 février, le notaire assure n’avoir toujours pas reçu la somme et ne pas parvenir à joindre l’agence. Le couple parvient à obtenir une réponse de l’escroc par message, indiquant que l’agence est placée sous liquidation judiciaire et que les assurances vont tout leur rembourser. La vente de la maison est annulée et le couple a déjà vendu le pavillon où il vit. Il porte plainte à la gendarmerie et lance un appel sur Facebook, retrouvant ainsi d’autres clients en litige avec cette agence. Un autre client souhaitait acheter une maison pour sa fille de 4 ans, handicapée. En plus du séquestre, il a versé une somme en espèces pour faire baisser les frais de notaire , selon l’agent immobilier et a perdu plus de 39.000 €.

Consulter les avis Google

Le président du groupe Nestenn, Olivier Alonso, et la directrice générale, Delphine Rouxel, affirment ne pas être restés sans rien faire: « Nous avons reçu une première alerte en octobre pour un problème de séquestre non versé. Le gérant s’était engagé à verser les fonds. Nous avons résilié sa franchise le 20 décembre, mais il a continué à travailler avec notre enseigne et sans carte professionnelle », se justifient-ils auprès d’ Actu.fr. L’un des clients arnaqué affirme au contraire que le siège national de Nestenn n’a rien fait alors qu’il était au courant des plaintes contre son franchisé dès le mois d’octobre.

La direction de Nestenn affirme avoir porté plainte contre l’agent immobilier le 6 février pour abus de confiance. Les 26 clients arnaqués aussi. Le 11 février, la gendarmerie a ouvert une enquête et convoqué l’ancien franchisé mais il ne s’est pas présenté et demeure injoignable. « Nous avons aussi fait un signalement auprès de la Chambre de commerce et de la Chambre interdépartementale des notaires. Nous sommes un groupe sérieux et cette situation est inadmissible pour les acheteurs à qui nous apportons tout notre soutien », assure le président du groupe immobilier.

Comment repérer un escroc et éviter une arnaque lorsque vous souhaitez acquérir ou vendre un bien? « Il est recommandé de consulter les avis Google de l’entreprise et voir si des personnes se plaignent », conseille Thomas Duprey, directeur de l’agence Orpi Luxembourg. Ensuite, vous pouvez vérifier si la société en question est bien enregistrée. « Vous devez vous renseigner sur le statut de l’agent immobilier. Est-ce le directeur de l’agence par exemple? Est-il seul à bord ou avec une vraie équipe? S’il est avec une équipe, on peut estimer qu’il est reconnu par ses pairs, s’il est seul c’est plus compliqué à évaluer », poursuit Thomas Duprey. Et si malgré toutes ces dispositions, vous êtes victime d’une arnaque, vous pouvez « prendre le conseil d’un notaire, appeler 60 Millions de consommateurs et la Direction générale de la répression des fraudes (DGCCRF) », conclut Thomas Duprey.