Uber For Business : l'offre pour les entreprises

L’époque ou l’on fidélisait ses clients en leur offrant des cadeaux, invitations à des évènements et autres offres promotionnelles semble s’essouffler. Aujourd’hui il est de bon ton d’offrir … Des bons Uber, qui permettent à leurs bénéficiaires, soit de se restaurer, soit de se déplacer ! Coup de projecteur sur ce nouveau débouché du géant américain, développé par sa filiale Uber for Business.

Uber For Business, l'offre pour les entreprisesiStock-Sundry Photography

Satisfaire des besoins prégnants par les temps qui courent…

Des bons Uber pour remercier, animer et fidéliser ses clients

La crise sanitaire a drastiquement changé nos besoins primaires. Ainsi, durant les restrictions de déplacement, les demandes de livraison de repas à domicile ont explosé, et ces nouvelles habitudes de consommation pourraient bien perdurer alors que la crise sanitaire marque le pas. Pour ce qui est du transport urbain, le recours aux VTC s’inscrit dans la recherche constante de nouveaux modes de mobilités alternatifs à la voiture individuelle, tels que le bus, la trottinette, la marche à pied, ou encore le vélo (même si ce dernier est de plus en plus électrique) … Bref, Uber surfe sur deux tendances sociétales fortes : le déplacement en VTC, et la livraison de repas à domicile. Jusque là très ancrée dans le B to C (offres commerciales dédiées aux particuliers), la firme décide à présent de renforcer, avec sa filiale Uber For Business, son segment B to B (offre commerciale dédiée aux entreprises).Franck Monsauret, le directeur France d'Uber for Business explique comment d’un déjeuner VIP à Rolland Garros, à un bon Uber, les entreprises ont commencé à reconsidérer leurs stratégies d’animation de leurs clients…" Le secteur de la livraison de repas a connu un effet accélérateur en 2020. L'année qui vient de s'écouler nous a amené à nous réinventer une vie autour de nouveaux cérémoniaux. La livraison de repas en fait partie. Les marques peuvent se saisir de cette réalité, dans leurs stratégies de relation client ", constate-t-il. " Il est important, pour les marques de maîtriser leurs budgets tout en garantissant une grande simplicité d'utilisation. Nos bons sont utilisables en Webservice pour une fluidité opérationnelle absolue " précise-t-il encore. Et les clients suivent, semble-t-il ; à l’instar, par exemple, de Meetic qui, en vue de recréer de la convivialité durant les confinements successifs, a utilisé les bons Uber pour mettre en place des tête-à-tête virtuels. Le constructeur automobile Tesla, quant à lui, a recours aux bons Uber en lieu et place du traditionnel véhicule de courtoisie. Le bon de transport est ainsi offert aux clients dont le véhicule doit faire l'objet d'une révision ou d'une opération de maintenance. Personnalisables et adaptables, selon les situations commerciales, les bons Uber sont un nouveau levier commercial à la croisée des chemins entre la relation client et l’outil marketing. Au vu de ses scénarios d’utilisation qui se déclinent à l’infini, Franck Monsauret conclut avec enthousiasme : " Les bons Uber for Business répondent à un large spectre de besoins, et nos équipes accompagnent les entreprises pour marketer au mieux ces solutions qui contribuent à l'engagement des clients ".