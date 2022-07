Trouver un logement à louer est de plus en plus difficile

Selon une étude récente, la situation se tend sur le marché locatif. Les offres sont à la baisse tandis que la demande augmente. Un constat à nuancer selon les régions.

Les voyants du marché locatif sont en train de virer au rouge. À en croire une étude publiée récemment par le portail de petites annonces immobilières Bien’Ici, l’offre de biens locatifs est en train de se réduire de façon significative. Alors qu’il y a deux ans le site recensait 1 bien sur 3 comme étant proposé à la location, il n’y en a désormais plus que 1 sur 4. L’étude note d’ailleurs que l’offre globale de biens à louer a chuté de 13% entre 2021 et 2022 et que ce sont les petites surfaces qui souffrent le plus. L’offre de T1 à louer a chuté de 17,5% alors que les T5 restaient stables (+0,5%), l’offre de T3 de son côté reculait de 13,5%.

Une chute de l’offre qui ne serait pas étrangère à la législation sur les passoires thermiques. Bien’Ici relève, en effet, qu’en avril 2021 le marché des petites surfaces (de type T1) classées F ou G dans leur DPE était très largement dominé par la location (83,2% contre 16,8% pour la transaction) mais que la situation change très vite. Un an plus tard, la location ne pèse plus que 61% (contre 39% pour la vente). Le volume de ces biens disponibles à la vente a ainsi doublé en un an, ce qui semble montrer que bon nombre de bailleurs ont préféré la mise en vente de leur bien plutôt que de lancer les travaux de rénovation énergétique.

Comme les embouteillages parisiens

La situation est d’autant plus préoccupante que face à cette baisse de l’offre, l’étude relève une hausse sensible de la demande. Le site enregistre ainsi un bond de 32% des contacts globaux sur les annonces de location au 1er semestre 2022, notamment grâce à un premier trimestre qui avait démarré très fort. Les contacts générés par chaque annonce grimpent quant à eux quasiment de moitié (+46%) au premier semestre. Les restrictions du crédit immobilier ne vont pas arranger la donne puisque certains candidats à l’accession ne pouvant plus financer leur bien vont rester sur le marché locatif. «C’est un peu comme les embouteillages sur le périphérique parisien, explique Régis Sébille, data analyst chez Bien’Ici, ceux qui y sont ne parviennent pas à sortir et il y en a de nouveaux qui arrivent, ce qui alimente le blocage.» Une situation qui risque donc d’être durable.

Mais qu’en est-il des loyers ? L'ajustement entre une demande en hausse et une offre en baisse passe-t-il forcément par une hausse des loyers? «C’est effectivement le mode d’ajustement le plus courant, admet Régis Sébille, mais rien n’est automatique, surtout dans un contexte mouvant d’encadrement des loyers.» Il note d’ailleurs que les hausses moyennes de loyer au premier semestre, soit +5,4%, sont plus faibles que celles enregistrées entre 2021 et 2020, qui s’étalaient quant à elles de 5 à 10%, dans un effet de rattrapage après la crise sanitaire.

Enfin, il faut noter que si ces hausses se font ressentir un peu partout, les variations sont importantes selon la localisation et le type de bien concerné. Les petites surfaces sont ainsi celles dont les loyers augmentent le moins: +3% contre +6% pour les autres logements mais il est vrai que les premières sont celles qui pratiquent les loyers au mètre carré les plus élevés. Quant à la localisation, il y a toujours une prime à l’Ouest, notamment avec la Nouvelle-Aquitaine où les loyers bondissent encore de 7 à 8% alors qu’ils reculent dans le Grand est. Paris continue à baisser de son côté tandis que l’Île-de-France connaît des hausses plus modérées que par le passé, notamment dans les villes où les tarifs s’étaient envolés l’an passé.