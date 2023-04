Trophées 2023 des meilleurs placements immobiliers dans la forêt : les 2 GFI lauréats

La sélection du Revenu des meilleurs groupements forestiers d'investissement (GFI). (© DR)

Véritables «SCPI de la forêt», les groupements forestiers d'investissement (GFI) permettent d'investir dans un actif tangible tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. Voici les deux GFI récompensés par Le Revenu.

En devenant associé d'un groupement forestier d'investissement, vous diversifiez votre patrimoine dans un actif tangible et durable, les forêts françaises. Les rendements sont faibles (à peine 1% à 2% par an) mais les avantages fiscaux sont nombreux et attirent les épargnants cherchant à réduire la pression fiscale sur leur patrimoine et leur succession.

Les GFI ouverts à la commercialisation sont peu nombreux mais leur nombre tend à se développer.

Après avoir examiné les principaux GFI du marché, la rédaction du Revenu a décerné un Trophée d'Or à deux d'entre eux.

Découvrez les principales informations sur leur souscription, leur performance ainsi que sur leur patrimoine : régions d'implantations, dernières forêts achetées, etc.

GFI Forecial (Fiducial Gérance)

Acteur historique des SCPI, Fiducial Gérance sélectionne pour son GFI des forêts selon leur milieu (sol, climat, label PEFC(3), etc.) et la diversité de leur localisation géographique. Il privilégie des massifs forestiers composés d’essences diversifiées et de maturités différentes en vue de débouchés dans la vente de bois. Réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 25% du montant investi.

Repères

Date de création : 2021

Capital : 12,5 millions d’euros

Surface : 421 hectares

Nombre