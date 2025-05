Maison de retraite : comment choisir l’établissement adapté à ses besoins ? / iStock.com - Ridofranz

Santé : adapter la structure aux besoins médicaux

Le premier point à examiner concerne l’état de santé de la personne concernée. Tous les établissements ne proposent pas le même niveau de prise en charge. Les personnes âgées encore autonomes peuvent se tourner vers des résidences-autonomie, anciennement appelées logements-foyers, ou vers des résidences services, qui offrent plus de confort et de prestations à la carte. En revanche, lorsque la dépendance devient plus marquée, notamment en cas de troubles cognitifs ou de besoins médicaux réguliers, les EHPAD (Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) ou les USLD (Unités de Soins de Longue Durée) sont plus appropriés. Il existe aussi une solution plus familiale : l’hébergement chez des accueillants familiaux agréés, qui proposent un cadre plus intime et une attention personnalisée. Ce choix convient particulièrement bien aux personnes n’ayant pas besoin de soins médicaux complexes mais recherchant une présence rassurante au quotidien.

Environnement : rester proche de ses repères ou de ses proches

L’emplacement de la maison de retraite influence directement le bien-être du futur résident. Deux grandes options se présentent. D’un côté, choisir un établissement proche de son ancien domicile permet de conserver ses habitudes de vie, de continuer à fréquenter les mêmes commerces, et de recevoir la visite de ses amis ou voisins plus facilement. De l’autre, certains préfèrent se rapprocher de leurs enfants, pour faciliter les visites régulières et maintenir des liens familiaux forts.

Finances : comprendre les coûts et anticiper les aides

Le tarif journalier affiché dans une maison de retraite ne comprend pas toujours l’ensemble des services proposés. Il est donc indispensable de demander un devis détaillé qui précise ce qui est inclus dans le prix : hébergement, repas, entretien du linge, animations, soins, etc. Il faut également prendre en compte les frais supplémentaires éventuels et vérifier les possibilités d’aides financières. Si l’établissement est habilité à l’aide sociale, il est possible de bénéficier de l’ASH (Aide Sociale à l’Hébergement). S’il est conventionné APL, les résidents éligibles peuvent percevoir cette aide au logement. Dans le cas contraire, seule l’ALS (Allocation de Logement Sociale) peut être sollicitée, généralement moins avantageuse. Certaines caisses de retraite complémentaire réservent également des places pour leurs retraités dans certains établissements, avec des conditions préférentielles.

Vie sociale et activités : préserver une dynamique de vie

Un autre aspect trop souvent négligé est la qualité de la vie sociale au sein de l’établissement. Il est important de s’assurer que des activités sont proposées régulièrement comme des ateliers manuels, des sorties, des animations culturelles ou sportives ou encore des moments de convivialité. Ces temps partagés permettent aux résidents de garder une vie sociale active et de rompre l’isolement. Le règlement des visites est aussi à prendre en compte. En effet, des horaires trop stricts peuvent freiner les échanges avec les proches. Il est aussi utile de vérifier si les animaux de compagnie sont acceptés, car ils jouent un rôle important dans le bien-être émotionnel de nombreuses personnes âgées. Une fois plusieurs établissements présélectionnés, il est impératif de les visiter. Rien ne remplace l’observation directe pour juger de l’ambiance et du bon fonctionnement d’une maison de retraite.