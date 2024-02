Trois villas de millionnaires sur le point de s’effondrer du haut de leur falaise

VIDÉO - Après d’importantes pluies, la région de Dana Point en Californie a connu de graves glissements de terrains. Trois demeures d’une valeur cumulée de 40 millions de dollars sont menacées.

Les inondations, glissements de terrain et autres catastrophes liées à l’érosion sont des éléments à prendre de plus en plus sérieusement en compte dans ses choix immobiliers. En France, la résidence le Signal à Soulac-sur-Mer (Gironde) est devenue le symbole des ravages de l’érosion côtière avec cette barre d’immeuble qui menace de s’effondrer avec le recul du trait de côte. À Dana Point, en Californie, les choses sont allées encore beaucoup plus vite. Dans cette ville balnéaire, à flanc de falaise, située à mi-chemin entre Los Angeles et San Diego, le climat et la vue ont attiré les installations de villas de millionnaires par dizaines.

Coulées de boue

La région a connu ces derniers jours de très fortes pluies qui ont par la suite causé plusieurs glissements de terrain et autres coulées de boue. Par ailleurs des morceaux de falaises attaquées par l’érosion se sont effondrés, ce qui donne ces images impressionnantes, largement diffusées sur les réseaux sociaux, d’immenses villas qui semblent prêtes à dévaler en bas de la falaise. Pour l’instant, les autorités du comté d’Orange où sont situées ces falaises se veulent rassurantes. Sur les ondes de ABC7, elles ont notamment précisé que les villas menacées étaient surveillées par des inspecteurs du bâtiment qui n’avaient pas enregistré de dommages structurels pour ces maisons.

Il n’empêche la situation n’est guère rassurante pour les propriétaires qui ont investi des millions de dollars dans ces luxueuses demeures. Les trois demeures les plus gravement exposées ont été valorisées respectivement à 16 millions de dollars (15 millions d’euros), 13 (12,1 millions d’euros) et 12,8 millions (12 millions d’euros). Sur le site d’ABC7, l’un des résidents de Dana Point se confie et s’interroge sur le fait de savoir si la densité de constructions dans ce secteur n’a pas accéléré les effondrements. S’il n’a pas la moindre idée de ce qui peut être fait pour empêcher l’érosion de se poursuivre, il estime que des mesures devront rapidement être prises.