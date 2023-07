Trois SCPI gérées par AEW Patrimoine acquièrent le centre commercial « Passy Plaza » à Paris

Aujourd'hui, l’immobilier commercial est moins marqué par la baisse des investissements que d’autres typologies d’immobilier tertiaire, comme les actifs de bureaux ou la logistique. En effet, l’ajustement des prix y a été plus précoce en raison de la crise sanitaire du Covid-19.

Depuis quelques trimestres, on voit se réaliser des transactions importantes, à l’image du centre commercial Italie 2 (Paris 13ème) racheté en début d’année par la foncière d’Ikea pour environ 450 millions d'euros. Récemment, c’est un autre centre commercial parisien qui a changé de main : le « Passy Plaza » situé dans le 16ème arrondissement a été cédé par l’assureur italien Générali à trois SCPI gérées par AEW Patrimoine.

Un bel actif commercial de plus de 13.000 m² dans le nord du 16ème arrondissement

AEW Patrimoine a mis la main sur un actif rare sur le marché avec le centre commercial de « Passy Plaza » situé au nord du 16ème arrondissement au 53 rue de Passy : stations de métro Passy sur la ligne 6, La Muette sur la ligne 9 et la gare Boulainvilliers du RER C.

Le centre commercial se développe sur quatre étages avec deux plateaux de commerces et deux niveaux de parkings pour une surface totale supérieure à 13.000 m² ! Le « Passy Plaza » est occupé par 25 locataires, dont Uniqlo, Monoprix, Grand Optical, L’Occitane, La Grande Récré et Zara Home. De plus, l’actif a été intégralement rénové en 2018 avec un volet concernant l’efficience énergétique du site.

Pour AEW Patrimoine, les points forts de cet ensemble immobilier sont l’affluence importante du site et le fort pouvoir d’achat des habitants de ce quartier. Aujourd'hui, le taux de vacance commerciale sur cette zone est inférieur à 1%. Antoine Barbier, Directeur d’AEW Patrimoine et Head of retail d’AEW, commente à propos de cette opération : « Cette nouvelle acquisition est la 7ème réalisée par AEW dans la rue de Passy . Elle démontre à la fois la vitalité de ce secteur et notre capacité à sélectionner les actifs les plus performants pour nos clients. »

Une opération négociée par AEW Patrimoine auprès de la compagnie d’assurance italienne Generali

AEW est l'un des leaders mondiaux de l'investissement immobilier et de la gestion d'actifs avec une expertise ancienne et reconnue sur l’immobilier commercial. Cette récente transaction sur un centre commercial parisien emblématique négociée auprès de l’assureur italien Generali en est la meilleure illustration : ce type d’opportunités ne se présente pas tous les jours et fera probablement partie des plus importantes transactions du trimestre en immobilier commercial .

Étant donnée la taille de l’opération, AEW Patrimoine a mobilisé trois de ses SCPI en indivision :

Atout Pierre Diversification : environ 900 millions d'euros de capitalisation ;

Fructipierre : plus d’1,1 milliard d'euros de capitalisation ;

Immo Evolutif : anciennement Fructifonds Immobilier, capitalisation de plus de 600 millions d'euros.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé par AEW Patrimoine , mais on sait que cet actif était entré dans le patrimoine de Generali il y a 10 ans pour 141 millions d'euros.

