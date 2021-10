Trois placements sans impôts attrayants pour 2022

Privilégiez les placements dits de «capitalisation» qui vous évitent de passer par la case impôt. (© 123.RF)

PEA, PEE et assurance vie offrent un potentiel de rendement élevé dans un cadre fiscal privilégié. Ces trois placements de «capitalisation» doivent être, en 2022, au cœur de votre stratégie patrimoniale. Nos conseils pour les optimiser dans un environnement de taux bas.

Dans un contexte de redémarrage de l’inflation (+2,2% en septembre sur un an) et d’une possible hausse de la fiscalité après la présidentielle (il va bien falloir rembourser la dette Covid), nous conseillons, pour 2022, de privilégier trois placements dits de «capitalisation» qui permettent à votre épargne de faire des petits sans passer par la case impôt à chaque fois que vous encaissez un gain (intérêt, dividende, coupon ou plus-value mobilière).

Passons-les en revue.

En 2022, l’assurance vie demeurera incontournable

Après un passage à vide pendant le début de la crise sanitaire, la collecte en assurance vie est repartie de plus belle : +37,2% sur les huit premiers mois de l'année par rapport à 2020, +2,5% par rapport à 2019. Malgré la baisse des rendements de l'assurance vie traditionnelle en euros (*). Malgré le risque toujours possible d’une remise en question des avantages successoraux de l’assurance vie après l’élection présidentielle dans le cadre d’une vaste réforme fiscale.

Notre conseil pour 2022 : alimentez vos contrats sans tarder. Quelle que soit la couleur politique de la majorité issue des urnes en 2022, elle ne prendra pas le risque de déstabiliser un placement qui pèse 1.800 milliards d’euros. Autre bonne raison de ne pas procrastiner : si la fiscalité de l’assurance vie est durcie, les versements réalisés avant la réforme devraient