Tout savoir sur le « bilan retraite sur mesure » / iStock.com -SeventyFour

Bilan retraite sur mesure : pourquoi et quand le réaliser ?

Un bilan personnalisé de votre future retraite peut être effectué à n’importe quel stade de votre carrière. Cependant, force est de constater que le cadre réglementaire inhérent au système de retraite français est pour le moins mouvant ! Pour bénéficier d’infos ayant une chance d’être pérenne, ne vous y prenez donc pas trop tôt ; les organismes qui proposent ce service situent l’âge idéal pour le réaliser, entre 55 et 60 ans. Vos relevés de carrière seront alors passés au peigne fin… Périodes de chômage, de service militaire, d’emploi à l’étranger : les erreurs du site Info Retraite sont nombreuses et il n’est pas toujours évident de les détecter. Votre conseiller vous informera également sur vos éventuels droits à une carrière longue, ou des dispositifs tels que le cumul emploi-retraite, la retraite progressive ou encore le rachat de trimestres. Enfin, ce bilan dénommé « sur mesure » ou « personnalisé » doit tenir sa promesse, et vous aider à définir la meilleure date de départ, en prenant en compte vos désidératas professionnels et vos objectifs financiers.

Effectuer un bilan retraite sur mesure : comment s’y prendre ?

Votre caisse de retraite vous envoie déjà des documents de manière régulière : un relevé individuel de situation (RIS, envoyé tous les 5 ans à partir de 35 ans) et / ou une estimation indicative globale (EIG, envoyer tous les 5 ans à partir de 55 ans). Cependant, pour obtenir un bilan beaucoup plus complet, incluant la reconstitution de carrière, la détection d'erreurs dans les relevés, et des conseils sur les stratégies de départ, il vous faudra avoir recours à des sociétés privées et mettre la main à la poche. Cela peut se faire en ligne sur des plateformes comme Novelvy Retraite ou Juste Retraite pour un coût moyen se situant entre 1 250 € (pour un bilan retraite de base) et 2 650 € (pour un accompagnement complet incluant toutes les démarches administratives). Des cabinets spécialisés proposent également des bilans personnalisés avec des experts dédiés. Ces services incluent la reconstitution de carrière, la détection d'erreurs dans les relevés, et des conseils sur les stratégies de départ. Certains cabinets spécialisés – à l’instar, par exemple, de Perspectives Retraite, GMBA Allinial ou Altis Conseil – proposent des audits complets ainsi qu’un accompagnement administratif jusqu’à la liquidation des droits. Ces prestations s’adressent notamment aux personnes ayant eu des carrières complexes ou à l'international. Enfin, sachez que certaines entreprises offrent des bilans retraite à leurs cadres en fin de carrière ou qui partent en expatriation. Cette prestation peut aussi faire l’objet d’une négociation avec votre service RH, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, ou d’un licenciement individuel.