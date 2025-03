Tout savoir sur la semaine de l'éducation financière 2025

Le thème de cette année est «Think before you follow, wise money tomorrow ». (crédit : Adobe Stock)

Toute cette semaine se tient la 13e edition de la «Global Money Week», semaine de l'éducation financière en France. Le thème de cette année est «Think before you follow, wise money tomorrow », «Ne suis pas n'importe qui pour tes finances, privilégie la vigilance».

Partenaire de l'événement, Boursorama et BoursoBank vont proposer pendant cinq jours un ensemble de contenus pédagogiques et d'échanges interactifs afin de vous aider dans vos choix d'épargne et d'investissements.

Notre page spéciale semaine de l'éducation financière

Le programme des webinaires BoursoBank, chaque soir à 18h30, vous pouvez vous inscrire ici.

LUNDI 17 MARS

Budget, épargne, investissement : je veux me lancer mais je pars de zéro !

Vous voulez enfin franchir le pas ? La gestion de ses finances, ça passe d'abord par un changement d'état d'esprit. Dans le cadre de ce premier webinaire consacré à la semaine de l'éducation financière, on vous donne toutes les clés pour mettre en place des règles de bonne gestion financière et maîtriser toutes les notions fondamentales. On cassera également toutes les idées reçues qui vous laissent penser qu'investir c'est forcément pour les riches, les plus érudits et ceux qui ont du temps.

MARDI 18 MARS

Bourse et PEA : le duo gagnant pour débuter

Epargner pour assurer vos arrières en cas de coup dur c'est essentiel. Mais investir doit aussi devenir un réflexe pour vous constituer un patrimoine financier. Si vous êtes débutant, que vous n'avez pas énormément de temps pour vous former à la Bourse, alors le support à connaître, c'est incontestablement le PEA. Au cours de ce webinaire, promis, on vous dit tout sur son fonctionnement, ses avantages et on vous guide pour votre premier passage d'ordre(s).

MERCREDI 19 MARS

Finfluenceurs : ils ne vous veulent pas (que) du bien

Faire fortune dans les cryptos ? Dans des parkings ou surperformer les marchés boursiers depuis votre canapé ? Vous les avez forcément vues ces annonces alléchantes sur les réseaux sociaux qui vous promettent de faire fortune dans l'année moyennant de payer 1500 euros leur formation. Spoiler : la seule personne que vous enrichissez, c'est eux ! Parce que l'éducation financière ça commence par du bon sens et de la prudence (même dès le plus jeune âge), on va vous apprendre à repérer les différents types d'arnaques.

JEUDI 20 MARS

La retraite, ce n'est pas qu'un truc de vieux !

S'éduquer financièrement c'est aussi apprendre à préparer son avenir. Et contrairement aux idées reçues, la retraite ce n'est pas qu'un truc de vieux et il n'est jamais, ni trop tôt, ni trop tard, pour s'y mettre. Dans ce webinaire, on vous dit tout sur la nécessité de planifier dès aujourd'hui pour profiter de demain.

VENDREDI 21 MARS

Immobilier : on vous aide à concrétiser votre projet

Qu'il s'agisse de l'achat de votre résidence principale ou d'un premier investissement locatif, vous vous posez 1000 questions. Au cours de ce webinaire, on vous guide de A à Z pour comprendre l'état du marché, la politique de taux, comment monter un dossier béton pour obtenir son prêt. On vous met également en garde contre les potentielles arnaques qui ont le vent en poupe dans l'immobilier.