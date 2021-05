Tout ce que vous voulez savoir sur le Plan épargne retraite

Le PER a été lancé le 1er octobre 2019. (© DR)

Le PER est un produit d'épargne lancé le 1er octobre 2019 dans le cadre de la loi Pacte. Il permet de se constituer un patrimoine tout au long de sa vie dans l'optique de le récupérer au moment de sa retraite, sous forme de capital ou de rente.

Le Plan épargne retraite (PER) a été conçu pour renforcer l'attrait des produits d'épargne retraite en proposant des contrats plus simples, plus homogènes et plus flexibles que les précédents.

La volonté du gouvernement est d'augmenter les encours de cette famille de placements. Ils font en effet pâle figure face à l'argent placé dans l'assurance-vie : 1.795 milliards d'euros en février 2021, contre 230 milliards d'euros pour l'épargne retraite en 2020, d'après la Fédération française de l'assurance (FFA).

Cette dernière constate néanmoins un intérêt croissant des épargnants pour se constituer une retraite complémentaire. Le nombre de détenteurs d'un PER est passé de 125.000 à environ 1 million entre janvier et décembre 2020.

Trois types de PER

Il existe trois types de PER : le PER individuel (Perin), le PER collectif (Percol) et le PER catégoriel (Percat).

Le Perin est le successeur du plan d'épargne retraite populaire (Perp, accessible à tous) et du Madelin (dédié spécialement aux travailleurs non salariés tels que les artisans ou les indépendants). Le titulaire de ce type de contrat peut l'alimenter épisodiquement à sa convenance ou à un rythme programmé. Les versements peuvent en principe être modifiés ou suspendus facilement.

Certains PER individuels sont toutefois plus contraignants que d'autres: le PER Generali